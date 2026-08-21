Als Nachfolger von BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias! Triple-Sieger des FC Bayern bei PAOK im Gespräch

Der inzwischen 34-Jährige soll bei dem griechischen Traditionsklub demnach hoch im Kurs stehen. Coutinho, der 2019/20 leihweise für den FC Bayern München spielte und das Triple gewann, stand zuletzt bei Vasco da Gama in seiner brasilianischen Heimat unter Vertrag. Seit Februar ist er allerdings vereinslos.

Die PAOK-Gerüchte kommen indes nicht von ungefähr: Der damalige Technische Direktor von Vasco da Gama, Leo Matos, ist mittlerweile Sportdirektor in Thessaloniki und soll weiterhin mit Coutinho in Kontakt stehen.

Für Coutinho wäre es nach etwas mehr als drei Jahren die Rückkehr nach Europa, nachdem er von Aston Villa zunächst an den katarischen Klub Al-Duhail SC (2023/24) und dann an Vasco da Gama (2024/25) verliehen war. In der darauffolgenden Saison folgte der feste Wechsel nach Brasilien.

In Konstantelias verlor PAOK nicht nur seinen besten Spieler, sondern auch einen absoluten Publikumsliebling. Borussia Dortmund bezahlte 26 Millionen Euro plus Boni für den Offensivmann.