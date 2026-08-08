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Enzo Fernandez gfx HIC 2-1Getty/GOAL
Jochen Tittmar

Als Ersatz für Rodri: Star des FC Chelsea steht wohl bei Manchester City hoch im Kurs

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City verliert Rodri wohl an Barcelona. Kommt dafür ein Star der Blues?

Einem Bericht der englischen Zeitung The Independent zufolge prüft Manchester City eine Verpflichtung von Enzo Fernandez. Grund ist der drohende Abgang von Rodri zum FC Barcelona. Manchester City gab in diesem Sommer bereits Bernardo Silva zu Real Madrid ab, Sechser Rodri steht vor einem Transfer zum FC Barcelona. Mit Elliot Anderson von Nottingham Forest kam erst ein Neuzugang für das Mittelfeld. Als zusätzliche Verstärkung zieht der neue City-Coach Enzo Maresca offenbar einen alten Bekannten in Erwägung.

Laut des Berichts schätzt Maresca, der im Etihad Stadium die Nachfolge von Pep Guardiola angetreten hat, Fernandez aufgrund der gemeinsamen Zeit beim FC Chelsea außerordentlich. Die Londoner bewerten den 25-jährigen Argentiniers allerdings mit rund 140 Millionen Euro. Grundsätzlich plant Chelseas Trainer Xabi Alonso fest mit Fernandez und möchte mit ihm den Neuaufbau an der Stamford Bridge starten.

Ob Chelsea bei einem entsprechenden Angebot überhaupt gesprächsbereit wäre, könnte auch von eigenen Transfers abhängen. Ein Werben um Alex Scott scheiterte zuletzt an einer Absage des AFC Bournemouth. Die Cherries lehnten eine Offerte über knapp 75 Millionen Euro ab.

enzo-fernandezGetty Images

Blickt auch Real Madrid auf Enzo Fernandez?

Nach dem gescheiterten Werben um Rodri gilt Fernandez wiederum auch als möglicher Kandidat bei Real. Fernandez weilt nach der WM derzeit noch im Urlaub und postete zuletzt Videos von seinem Einzeltraining, ehe er in der kommenden Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet wird.

Im Trikot von Chelsea überzeugte Fernandez in der abgelaufenen Spielzeit trotz unruhiger Rahmenbedingungen mit 16 Toren sowie neun Vorlagen und agierte flexibel als Achter, Zehner oder Box-to-Box-Spieler. In Manchester könnte er je nach taktischer Ausrichtung neben Anderson auch Aufgaben etwas tiefer auf dem Feld übernehmen.

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Enzo Fernandez ChelseaGetty Images

Enzo Fernandez kostete einst 121 Millionen Euro

Fernandez sorgte zuletzt durchaus auch für Nebengeräusche. Wegen öffentlichen Aussagen zu seiner Zukunft wurde der 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica verpflichtete Mittelfeldakteur in der vergangenen Saison zwischenzeitlich suspendiert.

Bei der WM gelangen ihm zwei Treffer für Argentinien, darunter der Ausgleich im Halbfinale gegen England. Bei der Finalpleite gegen Spanien sah er aber Gelb-Rot. Ein Platzverweis, der Argentinien womöglich den Titel kostete.

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Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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