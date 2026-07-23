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Christian Guinin

Als Ersatz für Mohamed Salah: Stricht der FC Liverpool PSG bei einem Ligue-1-Talent aus?

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Offensivspieler Maghnes Akliouche steht bei PSG ganz oben auf der Wunschliste. Grätscht der FC Liverpool dazwischen?

Wie Sky Sports berichtet, signalisieren nun auch die Reds Interesse am 24-jährigen Franzosen von der AS Monaco. Die Rede ist von ersten "Annäherungsversuchen" sowie einer ersten Anfrage bezüglich eines Transfer in der laufenden Wechselperiode.

Akliouche wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Der amtierende Champions-League-Titelträger soll mehrere Angebote unterbreitet haben, die jedoch allesamt abgelehnt wurden.

Zuletzt habe Monaco eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro abgelehnt, da man im Fürstentum offensichtlich der Meinung ist, noch mehr für den talentierten Offensivspieler herausschlagen zu können.

Akliouche grafica inter

Kommt Maghnes Akliouche als Ersatz für Mohamed Salah?

Liverpool könnte das zum Vorteil werden. Der Klub aus der Premier League ist noch immer auf der Suche nach einem Nachfolger von Mohamed Salah und sieht in Akliouche scheinbar den geeigneten Kandidaten dafür.

Salah und die Reds hatten sich im Verlauf der zurückliegenden Saison auf eine Auflösung des eigentlich noch bis Ende Juni 2027 laufenden Vertrages geeinigt. Der Ägypter verließ den LFC nach neun Jahren und hinterlässt vor allem sportlich eine große Lücke.

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Akliouche, der sowohl auf dem rechten Flügel als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, bestritt in der vergangenen Saison 31 Spiele in der Ligue 1 für Monaco, erzielte dabei sechs Tore und lieferte sechs Vorlagen.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko schaffte er es ins 26-köpfige Aufgebot der französischen Nationalmannschaft, wurde allerdings nur in der Schlussphase des zweiten Gruppenspiels gegen den Irak eingesetzt.

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Häufig gestellte Fragen

Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.

Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.

Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.

Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.

Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.

Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.

Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.

Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub. 

Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.

Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.

Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.

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