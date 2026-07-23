Als Ersatz für Mohamed Salah: Stricht der FC Liverpool PSG bei einem Ligue-1-Talent aus?

Wie Sky Sports berichtet, signalisieren nun auch die Reds Interesse am 24-jährigen Franzosen von der AS Monaco. Die Rede ist von ersten "Annäherungsversuchen" sowie einer ersten Anfrage bezüglich eines Transfer in der laufenden Wechselperiode.

Akliouche wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Der amtierende Champions-League-Titelträger soll mehrere Angebote unterbreitet haben, die jedoch allesamt abgelehnt wurden.

Zuletzt habe Monaco eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro abgelehnt, da man im Fürstentum offensichtlich der Meinung ist, noch mehr für den talentierten Offensivspieler herausschlagen zu können.

Kommt Maghnes Akliouche als Ersatz für Mohamed Salah?

Liverpool könnte das zum Vorteil werden. Der Klub aus der Premier League ist noch immer auf der Suche nach einem Nachfolger von Mohamed Salah und sieht in Akliouche scheinbar den geeigneten Kandidaten dafür.

Salah und die Reds hatten sich im Verlauf der zurückliegenden Saison auf eine Auflösung des eigentlich noch bis Ende Juni 2027 laufenden Vertrages geeinigt. Der Ägypter verließ den LFC nach neun Jahren und hinterlässt vor allem sportlich eine große Lücke.

Akliouche, der sowohl auf dem rechten Flügel als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, bestritt in der vergangenen Saison 31 Spiele in der Ligue 1 für Monaco, erzielte dabei sechs Tore und lieferte sechs Vorlagen.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko schaffte er es ins 26-köpfige Aufgebot der französischen Nationalmannschaft, wurde allerdings nur in der Schlussphase des zweiten Gruppenspiels gegen den Irak eingesetzt.