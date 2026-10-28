Dass Paris Saint-Germain den 20 Jahre alten Offensivspieler als absoluten Wunschspieler auserkoren habe, berichtete zuletzt der algerische Journalist Brahim Hanifi. Demzufolge wolle PSG Maza "um jeden Preis" verpflichten.

Nun legt Sky diesbezüglich noch einmal nach und berichtet darüber, dass der kaufkräftige Klub aus Frankreich bereits im Winter konkrete Schritte unternehmen könnte, um Maza aus Leverkusen loszueisen. Demnach könne man sich bei PSG Maza gut als Ersatz für den schwer am Knie verletzten Khvicha Kvaratskhelia vorstellen.

Der georgische Offensivstar wird nach seinem in der Champions League gegen den FC Barcelona erlittenen Kreuzbandriss mutmaßlich die restliche Saison verpassen. Maza spielte sich derweil in der laufenden Saison mit starken Leistungen für Bayer 04 ins Schaufenster. In zehn Pflichtspielen kommt er bereits auf drei Tore und drei Vorlagen.

Maza bei Bayer Leverkusen als Wirtz-Nachfolger - Dembele prophezeit Ballon d'Or

Der 24-malige Nationalspieler hatte in der vergangenen Saison bereits beim Afrika-Cup für Algerien geglänzt, bei der WM blieb er derweil ohne Torbeteiligung in vier Spielen. Maza war im Sommer 2025 als legitimer Nachfolger für Florian Wirtz für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC gekommen, kam aber erst nach dem Jahreswechsel so richtig in Fahrt.

Auch deshalb war er am vergangenen Montag für die Kopa-Trophäe als bester Nachwuchsspieler des Jahres nominiert. Maza belegte ltztlich den neunten Platz. "Natürlich bin ich stolz. Es ist ein Traum für jeden Jungen und für jedes Mädchen, bei so einer Zeremonie dabei und nominiert zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar", sagte er über seine Teilnahme an der Gala im Londoner Palladium Theatre.

Für Wirbel sorgte zudem ein Kommentar von PSG-Superstar Ousmane Dembele unter einem Instagram-Beitrag von Maza von der Veranstalung. "Der nächste Ballon d'Or, so Gott will", schrieb Dembele.

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Welche Spieler hat PSG neben Maza noch auf der Transferliste?

Mazas Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2030 und intern solllen die Bayer-Bosse um Simon Rolfes und Fernando Carro an einer vorzeitigen Verlängerung mit dem 20-Jährigen arbeiten, die Maza eine Gehaltserhöhung einbringen könne.

PSG soll derweil schon sein Interesse bei Maza und auch der Klubführung hinterlegt haben. Bayer gebe sich jedoch noch unbeeindruckt davon. Zumal Maza nicht der einzige potenzielle Kvaratskhelia-Ersatz auf der Shortlist des zweimaligen Champions-League-Siegers sein soll. Unter anderem soll PSG auch Paris Brunner und Said El Mala auf dem Zettel und ein Wintertransferbudget in Höhe von 80 Millionen Euro eingeplant haben.

PSG-Trainer Luis Enrique betonte zuletzt aber auch, dass man den langen Ausfall von Kvaratskhelia auch intern auffangen könne. Diesbezüglich haben die Pariser tatsächlich in Maghnes Akliouche und Mika Godts durchaus zwei interessante Optionen. Zumindest Godt nutzte gleich seine Chance und entschied mit einer Vorlage und einem Tor am Montag das Topspiel gegen Olympique Lyon nach Einwechslung.



