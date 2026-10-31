Als Einziger! Lionel Messi überrascht beim Ballon d'Or mit Stimme für Bundesliga-Talent

France Football als Veranstalter der Wahl hat mittlerweile die Stimmabgaben veröffentlich und daraus ist zu entnehmen, dass der argentinische Superstar das einzige Jury-Mitglied gewesen ist, das Bayer Leverkusens Youngster Ibrahim Maza in seinen Top-3 Kandidaten für die Kopa-Auszeichnung hatte.

Die Kopa-Trophäe wird jedes Jahr für den besten Spieler unter 21 Jahren vergeben. Stimmberechtigt sind lediglich ehemaliger Gewinner des Ballon d'Or, neben Messi also unter anderem auch Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele oder aus deutscher Sicht Lothar Matthäus, Matthias Sammer und Karl-Heinz Rummenigge.

Während die meisten Jury-Mitglieder die beiden Barca-Youngster Lamine Yamal und Pau Cubarsi sowie PSG-Talent Warren Zaire-Emery in ihre persönliche Top-3 aufnahmen, entschied sich Messi neben Lamine Yamal und Cubarsi etwas überraschend für Maza.

Nähere Hintergrundinformationen zu Messis Wahlentscheidung gibt es nicht, möglicherweise aber imponierte der 20-jährige Leverkusener dem Superstar von Inter Miami beim direkten Aufeinandertreffen während der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

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Ibrahim Maza mit starker Saison bei Bayer 04 Leverkusen

Dort standen sich im ersten Gruppenspiel von Gruppe J die jeweiligen Nationalmannschaften von Messi und Maza, Argentinien und Algerien, gegenüber. Der Youngster aus der Bundesliga kam dabei 82 Minuten zum Einsatz, Messi wurde in der 80. Spielminute ausgewechselt.

Sportlich bot die Partie für Maza allerdings nur wenige Highlights: Mit 0:3 hatten die Nordafrikaner im Vergleich mit den Südamerikanern das Nachsehen. Algerien rückte nach einem Sieg gegen Jordanien und einem Remis gegen Österreich noch bis ins Sechzehntelfinale vor, in dem man der Schweiz mit 0:2 unterlag.

Maza selbst stand in allen vier Partien in der Startelf, konnte allerdings keine Torbeteiligung beisteuern. Deutlich besser läuft es seit dem Sommer auf Vereinsebene bei Bayer 04 Leverkusen, wo der 20-Jährige unter dem neuen Trainer Carles Martinez zum Stammpersonal gehört.

Wettbewerbsübergreifend elfmal wurde Maza bereits eingesetzt, wobei ihm drei eigene Treffer sowie drei Assists gelangen. Sein Vertrag bei der Werkself, für die er seit Sommer 2025 spielt, läuft noch bis 2030.