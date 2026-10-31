Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goalGetty
Christian Guinin

Als Einziger! Lionel Messi überrascht beim Ballon d'Or mit Stimme für Bundesliga-Talent

Bundesliga
Bayer Leverkusen
I. Maza
L. Messi

Bei der Wahl zur Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler hat Lionel Messi überraschend für ein Bundesliga-Talent gestimmt.

Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

Monatlich ab19,99 €
Kostenlose Highlights
Sat.1 Logo

Sat.1

✅ Überträgt ausgewählte Begegnungen für alle frei zugänglich, darunter das offizielle Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde.

✅ Hält die Free-TV-Rechte für den DFL-Supercup vor Saisonbeginn sowie die entscheidenden Relegationsspiele am Saisonende.

✅ Die ideale Option für Gelegenheitszuschauer, die große Event-Spiele des deutschen Fußballs ohne zusätzliches Abo verfolgen möchten.

Monatlich ab0,00 €
Meiste Einzelspiele
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt rund 80 Prozent aller Bundesliga-Partien in voller Länge, darunter das Freitagsspiel und exklusiv alle Einzelspiele am Samstagnachmittag.

✅ Hält weiterhin die exklusiven Live-Rechte für das wichtigste Spiel der Woche am Samstagabend (18:30 Uhr).

✅ Neben dem Oberhaus überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Monatlich ab29,99 €
Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

Monatlich ab19,99 €
Kostenlose Highlights
Sat.1 Logo

Sat.1

✅ Überträgt ausgewählte Begegnungen für alle frei zugänglich, darunter das offizielle Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde.

✅ Hält die Free-TV-Rechte für den DFL-Supercup vor Saisonbeginn sowie die entscheidenden Relegationsspiele am Saisonende.

✅ Die ideale Option für Gelegenheitszuschauer, die große Event-Spiele des deutschen Fußballs ohne zusätzliches Abo verfolgen möchten.

Monatlich ab0,00 €
Meiste Einzelspiele
Sky Deutschland

Sky Sport

✅ Zeigt rund 80 Prozent aller Bundesliga-Partien in voller Länge, darunter das Freitagsspiel und exklusiv alle Einzelspiele am Samstagnachmittag.

✅ Hält weiterhin die exklusiven Live-Rechte für das wichtigste Spiel der Woche am Samstagabend (18:30 Uhr).

✅ Neben dem Oberhaus überträgt Sky auch weiterhin jedes einzelne Spiel der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Monatlich ab29,99 €
Konferenz & Sonntag
DAZN logo 2019

DAZN

✅ In der neuen Rechteperiode hat sich DAZN die exklusiven Rechte für die beliebte Samstags-Konferenz (15:30 Uhr) gesichert.

✅ Ist die alleinige Heimat für alle Bundesliga-Partien, die am Sonntag (15:30, 17:30 und ggf. 19:30 Uhr) ausgetragen werden.

✅ Das Abo vereint die Bundesliga nahtlos mit europäischem Spitzenfußball wie der UEFA Champions League, LaLiga und der Serie A.

Monatlich ab19,99 €

France Football als Veranstalter der Wahl hat mittlerweile die Stimmabgaben veröffentlich und daraus ist zu entnehmen, dass der argentinische Superstar das einzige Jury-Mitglied gewesen ist, das Bayer Leverkusens Youngster Ibrahim Maza in seinen Top-3 Kandidaten für die Kopa-Auszeichnung hatte.

Die Kopa-Trophäe wird jedes Jahr für den besten Spieler unter 21 Jahren vergeben. Stimmberechtigt sind lediglich ehemaliger Gewinner des Ballon d'Or, neben Messi also unter anderem auch Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele oder aus deutscher Sicht Lothar Matthäus, Matthias Sammer und Karl-Heinz Rummenigge.

Während die meisten Jury-Mitglieder die beiden Barca-Youngster Lamine Yamal und Pau Cubarsi sowie PSG-Talent Warren Zaire-Emery in ihre persönliche Top-3 aufnahmen, entschied sich Messi neben Lamine Yamal und Cubarsi etwas überraschend für Maza.

Nähere Hintergrundinformationen zu Messis Wahlentscheidung gibt es nicht, möglicherweise aber imponierte der 20-jährige Leverkusener dem Superstar von Inter Miami beim direkten Aufeinandertreffen während der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGGetty Images
Nächste Spiele
B04

B04

Bundesliga

31. Okt. 2026

VFB

VFB

Ibrahim Maza mit starker Saison bei Bayer 04 Leverkusen

Dort standen sich im ersten Gruppenspiel von Gruppe J die jeweiligen Nationalmannschaften von Messi und Maza, Argentinien und Algerien, gegenüber. Der Youngster aus der Bundesliga kam dabei 82 Minuten zum Einsatz, Messi wurde in der 80. Spielminute ausgewechselt.

Sportlich bot die Partie für Maza allerdings nur wenige Highlights: Mit 0:3 hatten die Nordafrikaner im Vergleich mit den Südamerikanern das Nachsehen. Algerien rückte nach einem Sieg gegen Jordanien und einem Remis gegen Österreich noch bis ins Sechzehntelfinale vor, in dem man der Schweiz mit 0:2 unterlag.

Maza selbst stand in allen vier Partien in der Startelf, konnte allerdings keine Torbeteiligung beisteuern. Deutlich besser läuft es seit dem Sommer auf Vereinsebene bei Bayer 04 Leverkusen, wo der 20-Jährige unter dem neuen Trainer Carles Martinez zum Stammpersonal gehört.

Wettbewerbsübergreifend elfmal wurde Maza bereits eingesetzt, wobei ihm drei eigene Treffer sowie drei Assists gelangen. Sein Vertrag bei der Werkself, für die er seit Sommer 2025 spielt, läuft noch bis 2030.

Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen