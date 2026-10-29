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imago-sport-1085185364.jpgJan Huebner
Nino Duit

Alleinstellungsmerkmal in Europas großen Ligen: Aber beim FC Bayern gibt es auch einen bedenklichen Trend

Bundesliga
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Bayern München

Der FC Bayern ist zwar als einziger Klub aus Europas Top-5-Ligen noch ungeschlagen, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison aber dennoch verwundbarer als in der Vorsaison.

In der vergangenen Spielzeit gelang dem FC Bayern Historisches: Mit 16 Siegen am Stück legten die Münchner den besten Saisonstart der Geschichte in Europas Top-5-Ligen hin und brachen damit einen über 30 Jahre alten Rekord von der AC Milan. Die Italiener waren 1992/93 mit 13 Siegen hintereinander in die Saison gestartet. Den ersten Punktverlust erlitt der FC Bayern damals erst am 8. November bei einem 2:2 in der Bundesliga gegen Union Berlin.

Ein derartiger Lauf war in dieser Saison schon früh unmöglich: Bereits im vierten Pflichtspiel kamen die Münchner in der Bundesliga nicht über ein 0:0 gegen den FC Schalke 04 hinaus. Nach mittlerweile 13 Partien stehen vier Punktverluste, auch gegen den FC Augsburg, Viking Stavanger und den FC Arsenal spielte der FC Bayern nur Remis.

Weil es bis dato aber noch keine Pleite setzte, haben die Münchner aktuell dennoch ein Alleinstellungsmerkmal in Europas Top-5-Ligen: Als einziger Klub sind sie in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen. Tatsächlich kassierten die Tabellenführer der anderen großen Ligen - der FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain und Inter Mailand - allesamt sogar schon mindestens zwei Pleiten.

FC Bayern wartet seit sechs Spielen auf ein Zu-Null

Der Nimbus des FC Bayern liegt vor allem an der äußerst treffsicheren Offensive. 47 Treffer gelangen schon, das macht im Schnitt 3,6 pro Spiel. Exakt der gleiche Wert wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Zurückzuführen ist er vor allem auf die überragenden Zahlen der beiden Superstars: Michael Olise hält nach 13 Spielen bei sensationellen 19 Torbeteiligungen, Weltfußballer Harry Kane bei 17. Es besteht eine gewisse Abhängigkeit.

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Zumindest kleine Sorgen bereitet derweil der Blick auf die Defensive. Bereits 14 Gegentore bedeuten durchschnittlich mehr als eines pro Spiel. In 13 Pflichtspielen hielten die Münchner insgesamt erst dreimal die Null. In der vergangenen Saison war ihnen das nach der gleichen Anzahl an Partien doppelt so oft gelungen. Bedenklich ist vor allem der Trend: In den vergangenen sechs Pflichtspielen setzte es immer mindestens ein Gegentor, sogar daheim im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg.

Liegt das vielleicht an fehlender Eingespieltheit? Aktuell gibt es jedenfalls keine klar favorisierte Viererkette. Min-Jae Kim und Jonathan Tah duellieren sich um den Platz neben dem gesetzten Dayot Upamecano. Auf den Außenbahnen bekamen Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown und Alphonso Davies ohne klare Hierarchie ähnlich viele Chancen. Laimer, Brown und Davies wurden aufgrund personeller Engpässe auch schon offensiver benötigt.

In den kommenden Tagen warten zwei große Belastungsproben auf die Münchner Ungeschlagen-Serie. Am Samstag geht es im Topspiel der Bundesliga gegen den härtesten nationalen Rivalen Borussia Dortmund, am Dienstag in der Champions League auswärts gegen Atletico Madrid.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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