Bericht: Ex-Juventus-Coach Massimiliano Allegri ist ein Kandidat für Solskjaer-Nachfolge bei Manchester United

Die Red Devils sind schwach in die Saison gestartet. Offenbar beschäftigt sich der Klub nun bereits mit der Nachfolge für Solskjaer.

Der ehemalige Juventus-Coach Massimiliano Allegri ist angeblich der Favorit auf die etwaige Nachfolge von Ole Gunnar Solskjaer bei . Das berichtet die italienische Tuttosport.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Dem Bericht zufolge sei der 52-Jährige der Wunschkandidat der United-Klubführung für den Fall, dass man sich vom aktuellen Trainer der Red Devils trennen sollte.

Allegri ist seit seinem Aus bei Juve im vergangenen Sommer vereinslos, hatte jedoch ursprünglich angekündigt, dass er eine einjährige Auszeit als Trainer anstrebe.

Premier League: Manchester United mit schlechtestem Start seit 1992

Neben Allegri soll sich auch der Name des ehemaligen PSG-Trainers Laurent Blanc auf der Liste der potentiellen Trainerkandidaten des englischen Rekordmeisters befinden.

Solskjaer hatte in Manchester im Dezember 2018 das Traineramt von Jose Mourinho übernommen und beendete die vergangene Saison auf Rang sechs. In der aktuellen Spielzeit befindet sich sein Team nach sechs absolvierten Partien lediglich auf dem achten Platz, was dem schlechtesten Saisonstart seit 1992 gleichkommt.