"Alle profitieren von mir, nur ich habe nichts davon": Jean-Marc Bosman machte alle Profis reicher - und ist selbst ein armer Mann

Der Mann, der praktisch alle Profifußballer (und deren Berater) außer sich selbst viel reicher gemacht hat, hatte gar nicht vor, den Fußball für immer zu verändern. Jean-Marc Bosman wollte nicht aufmüpfig sein, er hatte nicht vorgehabt, seinen Verein RFC Lüttich, den belgischen Fußballverband und schließlich auch die UEFA vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

Bosman wollte dem Fußball gar nicht "etwas Wundervolles geben", wie er es heute nennt. Und vor allem hatte er selbst dafür nicht den höchsten Preis zahlen wollen. "Ich hatte ein chaotisches Leben", umschreibt er das, was tatsächlich ein veritabler Absturz war: Alkohol, Schulden, Depressionen, eine Klage wegen häuslicher Gewalt und notorische Geldnot. Bosman hat den Fußball revolutioniert, aber der Fußball wollte ihn nicht mehr. "Es ist traurig, aber von Anfang an wollte man mich ausradieren. Ich wurde ignoriert. Aber ich habe verstanden, dass man einen Preis zahlt, wenn man einen bestehenden Machtapparat angreift", sagt er heute.

Bosman hatte damals Gerechtigkeit gewollt, das schon, aber eben für sich selbst. Er hatte einfach nur weiter Fußball spielen wollen und nach dem Ende seines Vertrags beim belgischen Erstligisten RFC Lüttich im Sommer 1990 zum französischen Zweitligisten USL Dünkirchen wechseln wollen.

25 Jahre war Bosman damals alt, ein durchschnittlich begabter offensiver Mittelfeldspieler, der bei Standard Lüttich ausgebildet worden war und dort sein Debüt im Profifußball gefeiert hatte, aber in den vergangenen zwei Jahren beim Lokalrivalen RFC nur auf 25 Spiele in der Division 1 gekommen war. Bosman war froh, dass sein Vertrag bei RFC endete, die letzten Monate waren schwierig gewesen. Bosman hatte sich mit Trainer und Management gestritten, der Klub hatte ihm zwar ein Angebot für eine Vertragsverlängerung gemacht, aber ihm nur noch rund 850 Euro Gehalt im Monat angeboten - nur noch ein Viertel seines ursprünglichen Salärs. Wir reden von 1990, aber 850 Euro für einen Erstligafußballer in Westeuropa? Das war schon damals eher lächerlich; ein Fabrikarbeiter verdiente in Belgien damals rund 1000 Euro. Das Angebot aus Dünkirchen kam gerade recht, zweite Liga zwar, aber in Frankreich, ein größeres Fußballland als Belgien. Und er würde in einer Stadt direkt an der Grenze zur Heimat spielen können. Ein solides Angebot für einen Spieler wie Bosman.

Sein damaliger Klub rief eine gigantsiche Ablösesumme für Jean-Marc Bosman auf

Blöd nur: RFC Lüttich wollte Bosman nicht ohne Weiteres gehen lassen, verlangte zwischen 600.000 und 800.000 Euro Ablöse für seine Nummer 10. Wohlgemerkt: Für einen Spieler, dessen Vertrag abgelaufen war und dem man gerade einen neuen Kontrakt zum belgischen Mindestlohn angeboten hatte.

Dünkirchen wollte oder konnte nicht so viel zahlen, Lüttich verbot den Transfer. Und Bosman wurde zum Rebell. Er gab seinen Profistatus auf, ließ sich reamateurisieren und konnte so Lüttich verlassen. Er schloss sich, um sich fit zu halten, zunächst einem französischen Fünftligisten und ein Jahr später einem Erstligisten auf La Reunion, einer französischen Insel im Indischen Ozean, an. Vor allem aber verklagte Bosman seinen Ex-Klub und den belgischen Fußballverband auf Schadensersatz.

Sportlich waren Bosmans Wechsel kaum der Rede wert, auf La Reunion wurde er nicht glücklich und als er 1992 nach Belgien zurückkehrte, wollte ihn kein Klub unter Vertrag nehmen. Er beantragte Arbeitslosengeld, was abgelehnt wurde. Zwischenzeitlich wohnte der Ex-Profi in jenen Jahren in der Garage am Haus seiner Eltern.





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Das Bosman-Urteil teilt den Fußball in ein Davor und ein Danach

Vor Gericht lief es besser. Schon 1990 entschieden Instanzen in Belgien, dass sein Wechsel nach Dünkirchen keine Ablöse hätte kosten dürfen. Doch der Klub und der Fußballverband widersetzten sich den Urteilen; nach Ansicht der UEFA waren ordentliche Gerichte nicht zuständig für den Fußball, über den Fußball dürfe nur der Fußball entscheiden, beharrte der Verband. Doch da hatte der Fußball die Rechnung ohne die EU gemacht: Die belgische Justiz und Bosman riefen den Europäischen Gerichtshof an. Sie wollten ein Grundsatzurteil erreichen, nach dem auch Profifußballer von der in der EU gültigen freien Wahl des Arbeitsplatzes profitieren sollten.

Die Fußballclubs und die Verbände schimpften und malten den Untergang des Fußballs an die Wand, die "Europäische Union versucht den Klubfußball zu zerstören", wetterte der damalige UEFA-Präsident Lennart Johansson und der spätere FIFA-Boss Sepp Blatter, damals noch FIFA-Generalsekretär, versuchte sich als Retter der Entrechteten: "Sollten wir zulassen, dass die Reichen reicher werden und dazu nichts sagen?"

Doch es half alles nichts: Im Dezember 1995 fiel das Urteil, das den Fußball in ein Davor und Danach teilte.

Vor dem Bosman-Urteil waren Spieler keine Angestellte, sie waren wie Leibeigene und gehörten ihren Vereinen praktisch. Spieler durften die Klubs nur wechseln, wenn ihr aktueller Verein es erlaubte - selbst, wenn ihr Vertrag bei diesem bereits abgelaufen war. Nach dem Bosman-Urteil konnten Spieler nach Vertragsende tun, was sie wollten. Die Spieler hatten die Klubs in der Hand: Vereine mussten versuchen, die Verträge möglichst frühzeitig zu verlängern, doch das kostete: die Gehälter der Spieler explodierten schlagartig.

Vorher wurden auch Ablösesummen fällig, wenn die Verträge abgelaufen waren, danach waren vertragslose Profis ablösefrei - und oft verlangten diese von ihren neuen Vereinen ein Handgeld als Signing Fee.

Vorher konnten die Vereine mehr oder weniger eigenmächtig darüber entscheiden, wie teuer ein Spieler sein und wie viel Geld er verdienen sollte. Danach wurden Spieler vor allem: immer teurer.

Vor dem Bosman-Urteil spielten Profis für den Mindestlohn, nach dem Urteil wurden selbst durchschnittlich begabte Profis in den Top-Ligen zu Einkommensmillionären.

Vorher durfte nur eine begrenzte Anzahl von ausländischen Spielern in einem Verein spielen, Anfang der 1990er-Jahre in den meisten europäischen Ligen drei. Danach war dies zumindest für Profis aus der EU und später der ganzen UEFA Geschichte - am 26. Dezember 1999 trat mit dem FC Chelsea in der Premier League zum ersten Mal überhaupt ein Team in einer Top-Liga an, in dem nur ausländische Profis standen.

Jean-Marc Bosman konnte sich zwischenzeitlich "nicht mal ein Eis leisten"

Trainer von Chelsea damals: der Italiener Gianluca Vialli, der im Vorjahr Chelsea als Spielertrainer zum Triumph im Europapokal der Pokalsieger geführt hatte. Vialli war übrigens der teuerste Spieler vor Bosman gewesen: 17 Millionen Euro Ablöse hatte Juventus 1992 für den jungen Stürmer an Sampdoria Genua bezahlt. Eineinhalb Jahre nach dem Bosman-Urteil zahlte Inter Mailand 26,5 Millionen Euro für Ronaldo an den FC Barcelona, 20 Jahre später sprengten die 222 Millionen Euro, die PSG für Neymar an Barcelona zahlte, alle Grenzen.

Das Bosman-Urteil machte sehr viele Profis sehr viel reicher und es verschob das Machtgefüge im Fußball zu Gunsten der Spieler. Gleichzeitig zementierte es, da sollte Blatter tatsächlich recht behalten, die Dominanz der Top-5-Ligen: Stellten diese in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre vor dem Urteil knapp unter 80 Prozent der Spieler, die beim Ballon d’Or in der Top Ten landeten, spielten nach Bosman 98 Prozent der Ballon d’Or-Protagonisten in England, Spanien, Italien, Deutschland oder Frankreich.

Jean-Marc Bosman hatte von all dem nichts. "Alle profitieren von mir. Von meinem Kampf. Nur ich, ich habe nichts davon", sagt Bosman. Er absolvierte 1996 noch sieben Spiele für den damaligen belgischen Zweitligisten RSC Visé. 1999, neun Jahre nach dem Beginn seines Prozesses und vier Jahre nach dem Bosman-Urteil, erhielt er 780.000 Euro Entschädigung für sein vorzeitiges Karriereende. Das Geld war bald weg, zwischenzeitlich konnte er sich "nicht mal ein Eis leisten". Einige belgische Profis wie Frank Verlaat oder Marc Wilmots, die er dank seines Prozesses reich gemacht hatte, spendeten etwas, um Bosman über die Runden zu helfen. Heute erhält er eine monatliche Zuwendung der Spielergewerkschaft Fifpro. Immerhin die hat ihn nicht vergessen. "Jeder kennt die Bosman-Regel, aber keiner kennt den Mann dahinter", sagt Bosman, "ich bin ein Mann ohne Gesicht."

Ob der Rebell wider Willen heute wieder klagen würde? "Ich habe der Welt des Fußballs etwas Wundervolles gegeben, aber nie eine Anerkennung erhalten. Vor allem das hat mich verletzt”, sagt Bosman, “also nein, ich würde es nicht wieder tun. Ich habe viel geben müssen für das."