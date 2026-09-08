Alle Nominierten für den Ballon d'Or 2026: Wer folgt auf Ousmane Dembele? Wie viele Preise holen die Super-Bayern?

Rekordmeister Bayern München darf bei der prestigeträchtigen Ballon-d'Or-Zeremonie auf mehrere Auszeichnungen hoffen. Neben dem Offensiv-Trio Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz sind auch Dayot Upamecano, Trainer Vincent Kompany, bei den Frauen Klara Bühl, Pernille Harder und Momoko Tanikawa sowie Lennart Karl als bester Nachwuchsspieler nominiert.

Mit Bühl, Karl und Torhüterin Ann-Katrin Berger zählen hingegen insgesamt nur drei deutsche Profis zu den Nominierten in den verschiedenen Kategorien. Die Ergebnisse der Abstimmung werden bei einer Gala am 26. Oktober bekannt gegeben.

Kane gilt bei den Männern als Favorit auf die Nachfolge von Ousmane Dembélé. Der Engländer hatte in der vergangenen Saison 73 Tore für die Bayern und die Nationalmannschaft geschossen. Zuletzt wurde er bereits mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet und zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. "Die Saison, die ich gespielt habe, war mit Abstand meine beste, und jetzt müssen wir abwarten und sehen, was passiert", sagte er zuletzt bei TNT Sports.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen die spanischen Weltmeister Rodri und Lamine Yamal, die mittlerweile beide beim FC Barcelona spielen, sowie der Franzose Kylian Mbappé (Real Madrid) und Champions-League-Sieger Chwitscha Kwarazchelia (Paris Saint-Germain). Auch der achtmalige Gewinner Lionel Messi (Inter Miami) zählt zu den Top 30, Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) oder ein Deutscher dagegen nicht.

Kompany, der in seiner zweiten Saison in München erneut das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann, hat gegen den spanischen Weltmeister-Trainer Luis de la Fuente, PSG-Erfolgscoach Luis Enrique, Premier-League-Sieger Mikel Arteta (FC Arsenal) und Europa-League-Gewinner Unai Emery (Aston Villa) große Konkurrenz. Die Bayern sind zudem als bester Klub nominiert - neben dem FC Arsenal, Königsklassen-Sensation FK Bodö/Glimt, Copa-Libertadores-Champion Flamengo und PSG.

Bei den Frauen ist Bühl wie schon im Vorjahr die einzige Deutsche unter den besten 30. Die Spanierin Aitana Bonmatí, die den Titel dreimal in Serie gewonnen hatte, steht nach ihrer schweren Verletzung nicht auf der Liste, große Favoritin ist ihre Landsfrau Alexia Putellas. Bei den Torhüterinnen ist erneut die 35-jährige Berger vom US-Klub Gotham FC dabei, bei den Torhütern überraschend der Schweizer Gregor Kobel von Borussia Dortmund und der kapverdische WM-Held Vozinha.

Neben Bayerns Senkrechtstarter Karl (18) gehören mit Ibrahim Maza von Bayer Leverkusen sowie Yan Diomandé (ehemals RB Leipzig) und Johan Manzambi (ehemals SC Freiburg) drei weitere aktuelle oder frühere Bundesligaprofis zu den zehn nominierten Spielern unter 21 Jahren. Favorit ist wohl Yamal. Die U21-Wahl wird von früheren Ballon-d'Or-Gewinnern vorgenommen, in allen anderen Kategorien wählen Journalisten.

Die Gala findet erstmals nicht in Paris, sondern in London statt - eine Hommage an Stanley Matthews, den ersten Ballon-d'Or-Gewinner vor 70 Jahren. Der Preis wird von der Zeitung "France Football" vergeben. Parallel dazu ehrt der Weltverband FIFA seit 1991 den Weltfußballer. Zwischen 2010 und 2015 hatten die FIFA und France Football kooperiert und nur einen Preis gemeinsam als FIFA Ballon d'Or vergeben.

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Nominiert für die Auszeichnung "Fußballer des Jahres 2026"

Jude Bellingham (England)

Pau Cubarsí (Spanien)

Marc Cucurella (Spanien)

Ousmane Dembélé (Frankreich)

Luis Díaz (Kolumbien)

Bruno Fernandes (Portugal)

Gabriel (Brasilien)

Erling Haaland (Norwegen)

Achraf Hakimi (Marokko)

Harry Kane (England)

Khvitcha Kvaratskhelia (Georgien)

Lamine Yamal (Spanien)

Sadio Mané (Senegal)

Marquinhos (Brasilien)

Lautaro Martínez (Argentinien)

Kylian Mbappé (Frankreich)

Nuno Mendes (Portugal)

Lionel Messi (Argentinien)

João Neves (Portugal)

Michael Olise (Frankreich)

Willian Pacho (Ecuador)

Julián Quiñones (Mexiko)

Declan Rice (England)

Rodri (Spanien)

Fabián Ruiz (Spanien)

William Saliba (Frankreich)

Ferran Torres (Spanien)

Dayot Upamecano (Frankreich)

Vinícius Jr. (Brasilien)

Vitinha (Portugal)

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Nominiert für die Auszeichnung "Fußballerin des Jahres 2026"

Selma Bacha (Frankreich)

Barbra Banda (Sambia)

Klara Bühl (Deutschland)

Esmee Brugts (Niederlande)

Mariona Caldentey (Spanien)

Scarlett Camberos (Mexiko)

Kerstin Casparij (Niederlande)

Temwa Chawinga (Malawi)

Cata Coll (Spanien)

Melchie Dumornay (Haiti)

Caroline Graham Hansen (Norwegen)

Alex Greenwood (England)

Patri Guijarro (Spanien)

Pernille Harder (Dänemark)

Yui Hasegawa (Japan)

Rose Lavelle (USA)

Mapi León (Spanien)

Lorena (Brasilien)

Melvine Malard (Japan)

Manaka Matsukubo (Japan)

Vivianne Miedema (Niederlande)

Ewa Pajor (Polen)

Claudia Pina (Spanien)

Alexia Putellas (Spanien)

Wendie Renard (Frankreich)

Alessia Russo (England)

Khadija Shaw (Jamaika)

Momoko Tanikawa (Japan)

Caroline Weir (Schottland)

Tessa Wullaert (Belgien)

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Nominiert für die Auszeichnung "Bester Nachwuchsspieler des Jahres 2026"

Kerim Alajbegovic (Bosnien & Herzegowina)

Ayyoub Bouaddi (Marokko)

Pau Cubarsi (Spanien)

Yan Diomande (Elfenbeinküste)

Lennart Karl (Deutschland)

Eli Junior Kroupi (Frankreich)

Lamine Yamal (Spanien)

Warren Zaire-Emery (Frankreich)

Ibrahim Maza (Algerien)

Johan Manzambi (Schweiz)

Nominiert für die Auszeichnung "Beste Nachwuchsspielerin des Jahres 2026"

Veerle Buurman (Niederlande)

Vicky Lopez (Spanien)

Felicia Schröder (Schweden)

Clara Serrajordi (Spanien)

Lily Yohannes (USA)

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Nominiert für die Auszeichnung "Torhüter des Jahres 2026"

Thibaut Courtois (Belgien)

Emiliano Martinez (Argentinien)

Gregor Kobel (Schweiz)

Yassine Bounou (Marokko)

Joan Garcia (Spanien)

Edouard Mendy (Senegal)

David Raya (Spanien)

Matvey Safonov (Russland)

Unai Simon (Spanien)

Vozinha (Kap Verde)

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Nominiert für die Auszeichnung "Torhüterin des Jahres 2026"

Ann-Katrin Berger (Deutschland)

Cata Coll (Spanien)

Hannah Hampton (England)

Lorena (Brasilien)

Ayaka Yamashita (Japan)

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Nominiert für die Auszeichnung "Trainer des Jahres 2026 | Männer"

Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spanische Nationalmannschaft

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern München

Luis Enrique - Paris-SG

Nominiert für die Auszeichnung "Trainer:in des Jahres 2026 | Frauen"

Jonatan Giráldez – OL Lyonnes

Andrée Jeglertz – Manchester City

Nils Nielsen – Japanische Nationalmannschaft

Pere Romeu – FC Barcelona

Elena Sadiku – Celtic/BK Häcken

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Nominiert für die Auszeichnung "Mannschaft des Jahres 2026 | Männer"

Arsenal

Bayern München

Bodø/Glimt

Flamengo

Paris-SG

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Nominiert für die Auszeichnung "Mannschaft des Jahres 2026 | Frauen"

FC Barcelona

Bayern München

Club América

Manchester City

OL Lyonnes