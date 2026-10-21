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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Falko Blöding

"Alle dürfen machen, was sie wollen": Jürgen Klopp wundert sich über Harry Kanes Spielweise

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
Jürgen Klopp

Das Abwehrverhalten des FC Bayern und die Umtriebigkeit von Starstürmer Harry Kane auch in der Defensive geben Bundestrainer Jürgen Klopp Rätsel auf.

Das Abwehrverhalten des FC Bayern und die Umtriebigkeit von Starstürmer Harry Kane auch in der Defensive geben Bundestrainer Jürgen Klopp Rätsel auf.

In der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels zwischen dem FCB und dem englischen Meister FC Arsenal war Klopp beim Stand von 1:1 zum Interview bei DAZN. Gefragt, wie er das Spiel verfolge, ob "normal" oder mit speziellem Fokus auf die Leistungen der deutschen Nationalspieler, antwortete Klopp, er habe "schon vor Jahren aufgehört, ein Fußballspiel 'normal' zu verfolgen."

Er führte mit Blick auf die Leistung der Bayern aus: "Ich hab bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht und will mich weiterbilden. Mal hybrid. Mal gegen den Mann, dann nicht gegen den Mann. Dann im Raum. Ich bin immer noch am Lernen, sagen wir es mal so."

Dann schlug Klopp eine Brücke zu Harry Kane, der in den ersten 45 Minuten tatsächlich noch mehr als gewohnt in zurückgezogener Position agiert hatte. Klopp wunderte sich: "Sie haben gerade gesagt: 'Harry Kane ist heute überall.' Das finde ich mit Ball völlig in Ordnung. Aber wenn ich Harry Kane in der letzten Linie stehen sehe und zwar nicht im tiefen Block, sondern im Mittelfeldpressing, dann..."

Weiter führte er den Gedanken nicht aus, meinte jedoch auch: "Aber ich bin nicht der Papst des Fußballs, alle dürfen machen, was sie wollen. Aber abschließend dahinter gestiegen bin ich immer noch nicht."

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images

Harry Kane bereitet Alphonso Davies' Ausgleich vor

In einem ausgeglichenen Spiel mit vielen Strafraumszenen ging Arsenal durch den für den verletzten Bukayo Saka eingewechselte Eberechi Eze in der 25. Minute in Führung. Das Hauptproblem beim Gegentor sei laut Klopp gewesen, dass es "keinen Druck auf den Ball gegeben habe" und Vorlagengeber Martin Ödegaard am Mittelkreis so den starken Steilpass auf den startenden Eze spielen konnte.

Das 1:1 fiel schließlich nach einem Traumpass Kanes aus dem Mittelfeld auf Alphonso Davies. Der Kanadier ließ Arsenal-Keeper David Raya mit einem Flachschuss ins lange Eck keine Chance (35.).

Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk. Bei der deutschen Nationalmannschaf trainiert er darüber hinaus künftig Florian Wirtz, Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf mehr als 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Bundestrainers. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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