Ali Daei: Der einzige Spieler auf der Welt, der mehr Länderspieltore hat als Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hält bereits viele Rekorde, einen ganz besonderen jagt der Portugiese im Nationaltrikot aber noch: den von Ali Daei.

HINTERGRUND

Cristiano Ronaldo ist schon jetzt einer der besten Spieler aller Zeiten, neben seinen unzähligen Titeln hält der portugiesische Superstar auch eine ganze Reihe an Rekorden. Die meisten Tore in der (130), die meisten Einsätze bei EM- oder WM-Endrunden (38) oder die meisten Finalsiege in der Königsklasse (5) sind davon nur eine kleine Auswahl.

Eine besondere Bestmarke will sich der 35-Jährige noch schnappen, es geht um einen Rekord im Nationaltrikot. Für steht Ronaldo nämlich bereits bei 101 Länderspieltoren, er ist damit der erste Europäer, der für sein Heimatland dreistellig getroffen hat. Doch im weltweiten Ranking liegt er damit nur auf Rang zwei.

Durch einen Doppelpack gegen im September erzielte der Portugiese die Tore 100 und 101. Schafft Ronaldo noch acht weitere, dürfte ihm auch diese Marke erstmal lange gehören. "Ich gehe einfach Schritt für Schritt", sagte der Juventus-Star damals. "Die 100-Tore-Marke habe ich geknackt, jetzt gehe ich auf den Rekord." Doch wer hält diesen eigentlich?

Mehr Teams

Meiste Länderspieltore: Rekordhalter Ali Daei spielte jahrelang in der

Den älteren Fans dürfte der Rekordhalter noch aus der Bundesliga bekannt sein, denn dort spielte Ali Daei von 1997 bis 2002 für Arminia Bielefeld, den und . Daei wurde 1969 im geboren. Mit 19 erhielt er seinen ersten Profivertrag bei Esteghlal Ardabil. Insgesamt sechs Jahre spielte er in der Heimat, ehe er bei Al-Sadd in und vor allem mit spektakulären Leistungen bei der Asienmeisterschaft 1996 die Bielefelder auf sich aufmerksam machte.



Quelle: Bongarts

Bereits nach einer Saison bei den Westfalen buhlten der und die Bayern um den Mittelstürmer. Der großgewachsene Daei entschied sich für die Münchner, wo er zu seinen ersten Einsätzen auf internationaler Vereinsebene kam und neben dem Ligapokal die Meisterschaft gewann.

Doch erneut zog er nach einem Jahr mit 23 Einsätzen weiter. Hertha BSC hieß seine neue Aufgabe und dort blieb Daei letztlich drei Jahre. Während dieser Zeit wurde er auch zu Asiens Fußballer des Jahres gewählt. Über einen kurzen Stopp in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Shabab kehrte der heute 51-Jährige in den Iran zurück und beendete dort 2007 seine Karriere.

Ali Daei traf oft gegen "kleine" Nationen

Von 1993 bis 2006 ging Daei in 149 Spielen für sein Heimatland auf Torejagd und erzielte dabei 109 Länderspieltreffer. Er war damit der erste männliche Fußballer, der mehr als 100 Tore im Nationaldress erzielte. Dennoch sollte man nicht verschweigen, dass von diesen 109 Treffern nur eines gegen eine Mannschaft aus den Top-10 der FIFA-Weltrangliste war. 55 davon erzielte er sogar "nur" gegen Mannschaften, die sich zwischen Platz 100 bis 208 befanden.

Folglich hätte Daei kein Problem damit, sollte Ronaldo sich eines Tages seinen Rekord sichern. "Rekorde sind da, um gebrochen zu werden", sagte er schon 2019 bei IRNA News. "Warum sollte ich verärgert sein, wenn er ihn bricht? Ronaldo ist ein großartiger Spieler, der im Weltfußball schon viel erreicht hat."