Algerien vs. Österreich: Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 – alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Kansas City Stadium

Algerien gegen Österreich startet am 27. Juni 2026 um 22:00 Uhr EST.

Hintergrund des Spiels

In Gruppe J treffen Algerien und Österreich direkt aufeinander, um sich den garantierten Platz im Achtelfinale zu sichern, da Argentinien sich bereits den ersten Rang in der Gruppe gesichert hat.

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Der bisherige Verlauf der WM

Algerien gewann 2:1 gegen Jordanien. Die Einwechselspieler Nadhir Benbouali und Amine Gouiri erzielten in Halbzeit zwei die Tore und schieden Jordanien vorzeitig aus.

Benboualis Kopfball glich den Führungstreffer von Nizar Al-Rashdan aus der ersten Halbzeit aus, und Gouiri schob den Ball acht Minuten vor Schluss im Gewühl vor dem Tor ins Netz, um Algeriens Hoffnungen auf das Achtelfinale nach einer 0:3-Niederlage gegen Argentinien am Leben zu erhalten. Die Legende Riyad Mahrez saß gegen die Argentinier auf der Bank, stand beim Sieg über Jordanien jedoch in der Startelf und dürfte auch in diesem entscheidenden Duell seinen Platz behalten.

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Am zweiten Spieltag unterlag Österreich 0:2 gegen Titelverteidiger Argentinien, weil Lionel Messi zweimal traf. Zum Auftakt hatte die Mannschaft Jordanien 3:1 besiegt, daher liegt das Weiterkommen weiterhin in eigener Hand. Der Verlierer dieses Duells wird voraussichtlich als "Lucky Loser" in die Runde der letzten 32 rücken, doch darauf will sich niemand verlassen. Österreich hat eine bessere Tordifferenz als Algerien, daher würde ein Remis den Einzug ins Achtelfinale sichern. Marcel Sabitzer absolvierte gegen Argentinien sein 100. Länderspiel und soll im Mittelfeld die Fäden ziehen, wenn Österreich weiterkommen will.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Algerien: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Österreich: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

Algeriens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Granada)

Verteidiger: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Mittelfeld: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nizza), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Stürmer: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Györ ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Österreichs 26-köpfiger Kader

Torhüter: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Verteidiger: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Mittelfeld: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Stürmer: Marko Arnautović (Roter Stern Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Vladimir Petkovic trainiert Algerien. Bisher meldete der Verein keine Verletzungen oder Sperren und nannte noch keine voraussichtliche Startelf. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Mannschaftsnachrichten.

Ralf Rangnick trainiert Österreich. Wie bei Algerien liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf hat der Trainer noch nicht bestätigt. Aktuelle Informationen folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Algerien hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden beendet und eines verloren. Zuletzt siegte das Team 2:1 gegen Jordanien am 23. Juni; Amine Gouiri erzielte das späte Siegtor. Zuvor verlor die Mannschaft am ersten Spieltag 0:3 gegen Argentinien. In der Vorbereitung besiegte Algerien Bolivien 4:0 und die Niederlande 1:0. Im März spielte das Team 0:0 gegen Uruguay. In diesen fünf Partien erzielte Algerien acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Österreich gewann drei der letzten fünf Spiele, verlor eines und spielte eines unentschieden. Das letzte Spiel verlor die Mannschaft am 22. Juni 0:2 gegen Argentinien; Lionel Messi erzielte in Dallas beide Tore. Zuvor hatte Österreich am ersten Spieltag Jordanien 3:1 besiegt und damit den ersten WM-Sieg seit 1990 eingefahren. In den Testspielen vor dem Turnier besiegte die Mannschaft Tunesien 1:0, die Republik Korea 1:0 und gewann im März 5:1 gegen Ghana. In diesen fünf Spielen erzielte Österreich neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Direkte Begegnungen

Für die jüngsten Begegnungen zwischen Algerien und Österreich liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Diese Partie im Kansas City Stadium stellt den aktuellsten verfügbaren Datenpunkt dar; Aktualisierungen werden hinzugefügt, sobald weitere historische Informationen verfügbar sind.

Tabelle

In Gruppe J belegt Österreich vor dem entscheidenden 3. Spieltag Platz zwei, Algerien Rang drei.