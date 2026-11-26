Algerien U17 gegen Dominikanische Republik U17 mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Algerien U17 trifft in Gruppe J der U17-WM auf die Dominikanische Republik U17. Die Tabelle der Gruppe nimmt noch Gestalt an. Einzelheiten zum Spielort wurden noch nicht bestätigt.

Algerien steht nach einem wechselhaften Turnierstart auf Platz drei. Im Auftaktspiel am 21. November verlor das Team mit 2:4 gegen Chile U17.

Am 24. November meldete sich Algerien mit einem 2:1-Sieg gegen Montenegro U17 zurück. Damit bleibt das Team in der Gruppe auf Tuchfühlung.

Die Dominikanische Republik U17 führt Gruppe J an, was vor Turnierbeginn wohl nur wenige erwartet hätten. Zum Auftakt am 21. November spielte das Team 1:1 gegen Montenegro U17.

Am 24. November folgte ein 2:1-Sieg gegen Chile U17. Damit ist die Dominikanische Republik im Wettbewerb nach zwei Spielen mit einem Sieg und einem Unentschieden noch ungeschlagen.

Algerien muss an den Sieg gegen Montenegro anknüpfen, während die Tabellenführung ihre Position verteidigen will. So können Sie das Spiel verfolgen.

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