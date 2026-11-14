So seht Ihr Algerien gegen Togo mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website des Sportsenders auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Algerien empfängt Togo in der Qualifikation zum Afrika-Cup. Als Tabellenführer der Gruppe I will Algerien seine gute Ausgangsposition nutzen und der Teilnahme am Turnier einen Schritt näherkommen.

Die Mannschaft von Brahim Hemdani ist nach zwei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen im September in ordentlicher Verfassung. Ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer zeigt zudem, dass der Kader in den vergangenen Monaten auf höchstem Niveau gefordert war.

Das drittplatzierte Togo braucht Punkte, um seine Hoffnungen auf die Qualifikation am Leben zu halten. Die Mannschaft von Patrice Neveu hat gezeigt, dass sie Spiele gewinnen kann. Auf algerischem Boden wartet gegen den Gruppenführer allerdings ein Gegner von höherer Qualität.

Algeriens Bilanz gegen Togo macht den Gastgebern Mut. Vier der vergangenen fünf Duelle gingen an Algerien, darunter ein 5:1-Sieg im Hinspiel dieser Qualifikationsrunde.

Will Togo aus dieser Partie etwas mitnehmen, muss es deutlich disziplinierter auftreten als bei jener Begegnung. Die Leistungen in der Qualifikation waren zuletzt wechselhaft, und die Unterstützung der algerischen Fans wird den Druck zusätzlich erhöhen.

Alle Informationen dazu, wie Ihr dieses Qualifikationsspiel zum Afrika-Cup verfolgen könnt, einschließlich TV-Sender und Livestream-Möglichkeiten, findet Ihr im Folgenden.

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