Alexis Mac Allister mault beim FC Liverpool öffentlich: "Macht mich sehr, sehr traurig"

Weltmeister Alexis Mac Allister hat seinem Frust wegen seiner Vertragssituation beim FC Liverpool freien Lauf gelassen.

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels der Reds gegen Atletico Madrid am Mittwochabend sprach der Argentinier offen darüber, dass er sich Gespräche wegen einer vorzeitigen Verlängerung im Vorfeld dieser Saison gewünscht hätte.

Mac Allister, der noch bis 2028 an dem 20-maligen Meister gebunden ist, sagte: "Ich habe die Nachricht erhalten, dass der Verein nicht in der Lage ist, mir einen neuen Vertrag anzubieten, was mich sehr, sehr traurig macht. Denn jeder kann sehen, dass ich jeden Tag im Training und in den Spielen 100 Prozent für diesen Fußballverein gebe."

Frustriert ist der 27-Jährige unter anderem, weil seine Mittelfeldkameraden Ryan Gravenberch und Dominik Szoboszlai mit vorzeitigen Vertragsverlängerungen belohnt wurden. "Wenn ich zum Beispiel sehe, dass Dominik und Ryan ihre Verträge verlängern, freut mich das, weil sie es verdient haben", so Mac Allister. "Aber gleichzeitig macht es mich auch ein bisschen traurig, weil ich meinen nicht bekommen habe."

Ein Abgang im vergangenen Sommer sei "eine Möglichkeit" gewesen, verkündete er zudem. Das wisse jeder. Konkrete Gerüchte um einen Transfer gab es allerdings nicht, lose wurde er immer mal wieder beim spanischen Rekordmeister Real Madrid als Neuzugang gehandelt.

Alexis Mac Allister über seine Zukunft: "Wir werden sehen, was passiert"

Mac Allister beschwichtigte anschließend zwar, ließ seine mittelfristige Zukunft aber gleichzeitig offen: "Natürlich ist noch Zeit, die Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn ich werde bis zu meinem letzten Tag hier 100 Prozent geben. Wir werden sehen, was passiert. Es gab Möglichkeiten, diesen Sommer zu wechseln, aber im Moment glaube ich, dass ich im richtigen Verein bin."

In Liverpool ist die Besetzung des Zentrums ein interessantes Thema. Lange waren Mac Allister, Gravenberch und Szoboszlai gesetzt. Allerdings ist dies nicht mehr in Stein gemeißelt, da in der 4-3-3-Formation unter anderem Platz für Spielgestalter Florian Wirtz gefunden werden muss.

Getty Images

In dieser Saison absolvierte Mac Allister unter dem neuen Trainer Andoni Iraola noch kein Spiel über die vollen 90 Minuten, beim PL-Auftakt gegen Newcastle (2:2) kam er als Einwechselspieler in die Partie. Der spanische Slot-Nachfolger erklärte zur Vertrags-Causa, es sei "genug Zeit", das Thema zu regeln.

Mac Allister wechselte 2023 für 42 Millionen Euro Ablöse vom Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion nach Liverpool. Mit dem Klub von der Mersey gewann er seitdem die englische Meisterschaft und den Carabao Cup. In 153 Einsätzen gelangen dem Rechtsfuß 19 Tore und 20 Vorlagen.