Alexandra Popp: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Bei der Frauen-EM, die am 6. Juli beginnt, will Deutschland angreifen. GOAL wirft einen Blick auf die Kapitänin Alexandra Popp.

8. Juli, 21 Uhr: Diesen Zeitpunkt sollten sich Fans der deutschen Nationalmannschaft merken - dann startet die DFB-Auswahl nämlich in die Fußball-EM. Mit dabei: Kapitänin Alexandra Popp.

Die EM-Vorbereitung verlief zugegebenermaßen nicht problemlos: Popp wurde während des Trainingslagers in Herzogenaurach positiv auf Corona getestet. Eine Woche später konnte sie sich aber wieder freitesten und ist daher für die EM bereit.

Keine andere Spielerin ist schon so lange in der Nationalmannschaft aktiv wie Alexandra Popp. GOAL wirft einen Blick auf die bisherige Karriere der Stürmerin.

Fußball-EM der Frauen: Die EM auf einem Blick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Alexandra Popp bei der Fußball-EM der Frauen: Alter, Verein und Länderspiele der Kapitänin

Alexandra Popp und die Nationalmannschaft: Das passt einfach: In 113 Spielen erzielte die 31-Jährige 53 Tore und ist damit an Position fünf der erfolgreichsten DFB-Torjägerinnen aller Zeiten - und mit Abstand die erfolgreichste derer, die noch aktiv sind.

Doch wir fangen ganz vorne an: Am 6. April 1991 erblickte Popp in Witten das Licht der Welt. Die Stadt zwischen Dortmund und Bochum ist nur wenige Kilometer von Gevelsberg entfernt - dort ist der erste Verein, bei dem Popp jemals Fußball spielte.

Gevelsberg - Recklinghausen - Duisburg: Das waren Popps erste Stationen

Schon als Kind spielte sie hier beim FC Schwarz-Weiß Silschede - allerdings musste sie 2005 wechseln: Das höchste zugelassene Alter für die gemischten Jugendmannschaften ist 14 - also ging sie zum 1. FFC Recklinghausen. Dort sammelte sie als Jugendliche erste Erfahrungen im Seniorinnenbereich - richtig Fahrt auf nahm die Karriere dann im Sommer 2008.

Im Alter von 17 Jahren wechselte Popp zum FCR 2001 Duisburg und blieb ihrer Heimat, dem Ruhrgebiet, treu: Schon am 7. September 2008 gab sie ihr Bundesligadebüt (gegen den Herforder SV), genau drei Wochen später erzielte sie ihre ersten Tore in der Bundesliga.

Alex Popp, die Wolfsburg-Legende: Seit einem Jahrzehnt eine Wölfin

Insgesamt vier Jahre blieb Popp in Duisburg, 31 Tore in 80 Spielen lenkten die Aufmerksamkeit anderer großer Vereine auf sie. Es folgte der Wechsel zum VfL Wolfsburg - der Beginn einer grandiosen Erfolgsgeschichte.

Seit genau zehn Jahren ist Alexandra Popp nun bei den Wölfen unter Vertrag, in der Zeit gelangen ihr 86 Tore in 174 Spielen! Dabei gab es so einiges zu feiern: Sieben Meisterschaften, neun DFB-Pokal-Siege und zweimal die Champions League - die Trophäenvitrine kann sich definitiv sehen lassen!

160 Spiele für alle Nationalmannschaften: Alexandra Popp und der DFB - das passt!

Und auch in der Nationalmannschaft läuft es für Popp: Nach 47 Spielen in vier Jugendnationalmannschaften folgte 2010 die erstmalige Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft - die erwähnten 53 Tore sprechen für sich.

Dabei gehörte Popp zum Kader, welcher 2016 bei den Olympischen Spielen Gold gewinnen konnte. Den EM-Pokal durfte die Wittenerin aber noch nie in die Höhe stemmen - beim letzten deutschen EM-Sieg 2013 fehlte sie aufgrund einer Knöchelverletzung. Zeit, diesen Erfolg nachzuholen!

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Alexandra Popp im Portrait

Geburtstag : 6. April 1991 (31 Jahre)

: 6. April 1991 (31 Jahre) Position : Sturm

: Sturm Größe : 174 cm

: 174 cm Geburtsort: Witten, Deutschland

Die Legende des VfL Wolfsburg: Das sind die Stationen in der Karriere von Alexandra Popp

Stationen Verein FC Schwarz-Weiß Silschede | bis 2005 Recklinghausen | 2005 - 2008 FCR Duisburg | 2008 - 2012 VfL Wolfsburg | 2012 - heute Bundesligadebüt 7. September 2008 gegen den Herforder SV Profidebüt Nationalmannschaft 17. Februar 2010 gegen Nordkorea Nationalmannschaft U15 | 5 Spiele U17 | 25 Spiele U19 | 8 Spiele U20 | 9 Spiele A-Nationalmannschaft | 114 Spiele

Die DFB-Auswahl bei der Frauen-EM: Der DFB-Kader 2022 - natürlich mit Kapitänin Alex Popp

Tor: Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg),

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Mittelfeld / Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (Back-Up, TSG Hoffenheim), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Klara Bühl (FC Bayern München), Linda Dallmann (FC Bayern München), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lea Schüller (FC Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (PSG (Paris Saint-Germain))

Getty Images

Am 8. Juli 2022 geht es endlich los: Das ist der deutsche Spielplan

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 18 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

- Dänemark | 8. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 18 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

- Spanien | 12. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Stadium MK

| 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Stadium MK

Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 21 Uhr | Brentford Community Stadium

Deutschland trifft auf Dänemark, Spanien und Finnland: Die Gruppenphase der Fußball-EM der Frauen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Die Übertragung der Fußball-EM 2022 im kostenlosen LIVE-STREAM und Fernsehen: So seht ihr die DFB-Frauen im TV und Internet live!

Diesen Sommer werden besonders viele Menschen die EM sehen wollen: Die Männer-WM finden im Winter in einem umstrittenen Austragungsland statt - und wenn dann im Sommer ein solch tolles Turnier wie die Fußball-EM stattfindet, dann will man das logischerweise nicht verpassen.

An der Stelle hören die guten Nachrichten nicht auf: Gleich drei Anbieter zeigen die EM live! ARD, ZDF und DAZN übertragen jedes Spiel im Internet, bei ARD und ZDF sogar kostenlos im Internet. Dazu werden viele wichtigen Partien (wie die der DFB-Elf) im linearen TV übertragen - der Sommer kann kommen!

Die kostenlose Übertragung des DFB-Teams im kostenlosen Fernsehen und LIVE-STREAM: Mit diesen Links seid ihr ideal auf die EM vorbereitet!

Frauen-EM: Die kostenlosen LIVE-Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft auf einem Blick