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Alemannia Aachen vs. Waldhof Mannheim: Anstoßzeit

Alemannia Aachen empfängt Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur einen Platz, was dieser Partie einen direkten Charakter im Mittelfeld des Tableaus verleiht.

Aachen steht unter Trainer Mersad Selimbegovic unter Druck, nachdem die Mannschaft zuletzt gegen RW Essen mit 0:1 verloren hat. Davor hatte Aachen jedoch drei Siege in Folge geholt und dabei Preußen Münster, VfB Stuttgart II und Hansa Rostock geschlagen.

Waldhof Mannheim reist mit gemischten Gefühlen an. Coach Rui Mota sah sein Team zuletzt einen 2:1-Sieg gegen Fortuna Köln einfahren, doch die Auswärtsbilanz der vergangenen Wochen gibt Anlass zur Skepsis.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets Spannung geliefert. Die jüngsten Begegnungen endeten mehrfach mit einem Tor Unterschied.

Wo das Spiel zu sehen ist und alle weiteren Informationen zur Übertragung findest du im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Alemannia Aachen und Waldhof Mannheim los?

Alemannia Aachen kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, null Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine 0:1-Niederlage gegen RW Essen, davor hatte Aachen jedoch drei Spiele nacheinander gewonnen, darunter ein 2:0 gegen Hansa Rostock und ein 2:1 gegen Preußen Münster. Insgesamt erzielte Aachen in diesem Fünfer-Zeitraum sechs Tore und kassierte vier.

Waldhof Mannheim weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann Mannheim 2:1 gegen Fortuna Köln, zuvor gab es jedoch Niederlagen gegen Saarbrücken, Würzburger Kickers und Ingolstadt. Mannheim schoss in diesem Zeitraum neun Tore, kassierte aber auch acht.

Alemannia Aachen vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs. Waldhof Mannheim: Form

Alemannia Aachen vs. Waldhof Mannheim: Bilanz direkte Duelle

Alemannia Aachen vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen