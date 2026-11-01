Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoAlemannia Aachen
team-logoPreußen Münster
Ansehen auf MagentaSport
GOAL-e
Unterstützt von

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Alemannia Aachen - Preußen Münster
Alemannia Aachen
Preußen Münster
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Alemannia Aachen gegen Preußen Münster. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandMagentaSport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster beginnt am 01.11.2026, 19:30.

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream verfügbar.

Themen der Woche: Was war bei Alemannia Aachen und Preußen Münster los?

Alemannia Aachen kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen VfB Stuttgart II, zuvor gab es ein 2:0 gegen Hansa Rostock. Dem gegenüber stehen Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden (0:3) und Viktoria Köln (2:5). Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte acht.

Preußen Münster verzeichnet in den vergangenen fünf Partien einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 1:0 gegen Fortuna Köln, davor gab es ein 3:3 gegen RW Essen. Niederlagen gegen Sonnenhof Großaspach (2:3), Fortuna Düsseldorf (1:2) und Waldhof Mannheim (0:2) trüben die Bilanz. Münster traf in diesem Zeitraum siebenmal und kassierte zehn Gegentore.

ALA

ALA - Form

F95
S1-0
FCK
N2-5
SVW
N3-0
HRO
S2-0
VFB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PRM

PRM - Form

WMA
N2-0
ESN
U3-3
F95
N1-2
SHG
N3-2
FOK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Preußen Münster Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Selimbegovic

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Form

ALA

ALA - Form

F95
S1-0
FCK
N2-5
SVW
N3-0
HRO
S2-0
VFB
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PRM

PRM - Form

WMA
N2-0
ESN
U3-3
F95
N1-2
SHG
N3-2
FOK
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Alemannia AachenUnentschiedenPreußen Münster
1
0
4
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
END
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
4
END
6Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
5
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen