Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland MagentaSport

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Anstoßzeit

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster beginnt am 01.11.2026, 19:30.

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream verfügbar.

Themen der Woche: Was war bei Alemannia Aachen und Preußen Münster los?

Alemannia Aachen kommt mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen VfB Stuttgart II, zuvor gab es ein 2:0 gegen Hansa Rostock. Dem gegenüber stehen Niederlagen gegen Wehen Wiesbaden (0:3) und Viktoria Köln (2:5). Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte acht.

Preußen Münster verzeichnet in den vergangenen fünf Partien einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 1:0 gegen Fortuna Köln, davor gab es ein 3:3 gegen RW Essen. Niederlagen gegen Sonnenhof Großaspach (2:3), Fortuna Düsseldorf (1:2) und Waldhof Mannheim (0:2) trüben die Bilanz. Münster traf in diesem Zeitraum siebenmal und kassierte zehn Gegentore.

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Form

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Bilanz direkte Duelle

Alemannia Aachen vs. Preußen Münster: Die Tabellen