Bailey, Alario und Dragovic wurden von Bayer Leverkusen offenbar online angeboten – Klub dementiert

Hat Bayer Leverkusen gleich mehrere Profis auf der Onlineplattform Transferroom zum Verkauf angeboten? Simon Rolfes dementiert die Gerüchte.

hat offenbar in der abgelaufenen Winter-Transferperiode gleich mehrere Spieler online zum Verkauf angeboten. Demnach erschienen auf einer Vermittlungsplattform elf Profis der Werkself, darunter auch die Offensivspieler Leon Bailey und Lucas Alario sowie Abwehrspieler Aleksandar Dragovic.

Der kicker veröffentlichte in seiner letzten Ausgabe einen Auszug des Online-Marktplatzes Transferroom. Die Plattform wurde vor drei Jahren vom ehemaligen Spielerberater Jonas Ankerson gegründet, um Transfergeschäfte direkt zwischen zwei Klubs durchführen zu können.

Transferroom: und Liverpool transferieren Spieler teilweise über Onlineplattform

Aktuell sind in den meisten Fällen stets Spielerberater zwischengeschalten, die bei Spielerwechseln selbst eine Vermittlungsgebühr erheben. Diese zum Teil äußerst üppige Provision soll durch Transferroom eingespart werden. Premier-League-Klubs wie Liverpool und Manchester City arbeiten mit der Plattform, auf der aktuell fast 2.000 Spieler gelistet sind.

"Wir kennen diese Plattform, arbeiten aber nicht damit", wird Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes angesprochen auf die Liste an verfügbaren Spielern zitiert. Dragovic findet sich auf diesem Screenshot ebenso wie Alario oder Bailey wieder.

"Für Klubs aus kleineren Ligen kann diese Plattform einen Mehrwert haben. Den sehe ich für uns nicht", sagte Rolfes weiter. "Uns tangiert das wenig."

Aleksandar Dragovic von Bayer 04 Leverkusen: Leihe zu Krasnodar?

Fest steht, dass Dragovics Vertrag bei Bayer im Sommer 2021 ausläuft. Der 28-Jährige kam in der laufenden Saison bislang 15-mal zum Einsatz, nur siebenmal über die vollen 90 Minuten. In der Saison 2017/18 wurde der 80-fache österreichische Nationalspieler von Bayer an verliehen.

Berichten zufolge wurde Dragovic von dessen Berater bei AC Milan für einen Transfer vorgeschlagen, die Rossoneri verpflichteten mit Simon Kjaer vom allerdings einen anderen Innenverteidiger.

Stattdessen soll eine Leihe in die russische Premjer-Liga nach wie vor ein Thema sein. Das Transferfenster in schließt am Freitag, der FK Krasnodar soll Dragovic in der Vorbereitung zur EURO 2020 zu mehr Einsatzzeiten verhelfen.