Albanien vs. Israel heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel?

Albanien empfängt Israel in einem Freundschaftsspiel – eine Begegnung zweier Nationalmannschaften, die sich zuletzt in der UEFA Nations League gegenüberstanden und nun erneut aufeinandertreffen.

Die Kuqezinjtë kommen mit drei Niederlagen in Folge in dieses Spiel. Zuletzt verloren sie ein Testspiel gegen die Ukraine mit 0:1, zuvor gab es Rückschläge in der WM-Qualifikation gegen Polen und England.

Israel präsentiert sich in wechselhafter Form. Das Remis gegen Georgien zuletzt war das zweite Unentschieden in den vergangenen fünf Partien, dazwischen lag ein deutlicher 4:1-Sieg gegen Moldawien.

Für Albanien geht es darum, vor heimischem Publikum Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Die Mannschaft hat in der WM-Qualifikation zuletzt gepunktet und sucht nach einem Erfolgserlebnis.

Israel wiederum will die positive Entwicklung aus dem Moldawien-Spiel bestätigen. Die Mannschaft hat in dieser Saison gezeigt, dass sie gegen starke Gegner mithalten kann – auch wenn die Niederlagen gegen Norwegen und Italien schmerzhaft waren.

Es ist ein Freundschaftsspiel ohne Pflichtspielpunkte, aber mit Charakter: Beide Teams nutzen die Partie, um sich für kommende Aufgaben zu empfehlen.

Das Spiel zwischen Albanien und Israel beginnt am 03.06.2026, 20:00.

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Anstoßzeit Albanien gegen Israel

Albanien vs. Israel: Aufstellungen

Form

Albanien kommt mit drei Niederlagen in Serie in diese Partie. Aus den jüngsten fünf Spielen holten sie zwei Siege und drei Niederlagen – dabei wurden sechs Tore erzielt und fünf kassiert. Zuletzt unterlagen sie der Ukraine mit 0:1, zuvor verloren sie gegen Polen mit 1:2. Die beiden Siege gelangen gegen Andorra und Jordanien.

Israel weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Insgesamt trafen sie siebenmal und kassierten zehn Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Georgien, den deutlichsten Erfolg feierten sie mit dem 4:1 gegen Moldawien. Die Niederlagen gegen Norwegen (0:5) und Italien (0:3) zeigen, wo die Grenzen der Mannschaft liegen.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 24. September 2022 in der UEFA Nations League B statt: Israel gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Albanien. Im Hinspiel der gleichen Kampagne hatte Israel ebenfalls die Nase vorn – ein 2:1-Auswärtssieg in Albanien. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen gewann Israel dreimal, Albanien zweimal. Albaniens bisher deutlichster Erfolg in dieser Serie war das 3:0 in der WM-Qualifikation 2017.





Albanien vs. Israel: Die Tabellen

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