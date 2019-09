Albanien vs. Island: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der EM-Qualifikation

Albanien reist auf die Insel und könnte mit einem Sieg über Island an den Spitzenplätzen dranbleiben. Doch wo wird das Spiel übertragen?

Zwei direkte Startplätze für die gibt es in Gruppe H zu vergeben, drei Teams haben bereits zwölf Zähler auf dem Konto. Am Dienstagabend trifft auf und will dabei seine möglicherweise letzte Chance nutzen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Die EM-Endrunde haben die heutigen Kontrahenen bisher nur einmal erreichen können. Albanien und auch Island qualifizierten sich vor drei Jahren erstmals. Island sorgte dabei für eine der großen Überraschungen, denn die Wikinger kamen bis ins Viertelfinale.

Aktuell haben die beiden Teams sechs bzw. zwölf Punkte auf der Habenseite stehen. Mit einem Heimsieg könnte Albanien den Druck auf das Führungstrio wieder erhöhen.

Albanien vs. Island heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Länderspiels und verrät, wie die beiden Teams auflaufen.

Albanien vs. Island heute live: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Albanien vs. Island Datum Dienstag, 10. September 2019 | 20.45 Uhr Ort Elbasan Arena, Elbasan Zuschauer 12.800 Plätze

Albanien vs. Island: Die EM-Qualifikation heute live im TV sehen - geht das?

Albanien vs. Island bietet jede Menge Spannung, denn will sich Albanien noch qualifizieren, dann muss ein Sieg her. Die EM-Qualifikation live im deutschen Fernsehen sehen? Geht das?

Albanien vs. Island heute live im Free-TV sehen?

Ihr habt gedacht, die Begegnung zwischen den Albanern und den Wikingern kommt heute live im deutschen Fernsehen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen, denn das deutsche Fernsehen hat keine Rechte und Albanien vs. Island wird nicht live im TV gezeigt.

Weder die ARD, das ZDF, Sport1, RTL, Eurosport noch ein anderer Sender im Free-TV hat die vollen 90 Minuten im Angebot.

Albanien vs. Island heute live im Pay-TV bei Sky sehen - klappt das?

Wenn im Free-TV ein Spiel nicht übertragen wird, schafft Sky häufig Abhilfe. Der Pay-TV-Sender zeigt allerdings schon seit Jahren keine Länderspiele mehr live im TV. Das EM-Quali-Spiel zwischen Albanien und Island läuft daher auch nicht live im Fernsehen bei Sky.

Das sind also insgesamt schlechte Nachrichten, denn um die vollen 90 Minuten zu sehen, müsst Ihr auf einen LIVE-STREAM ausweichen. Goal liefert in den kommenden Abschnitten alle Informationen.

Albanien vs. Island: Die EM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM schauen - wie funktioniert das?

Albanien vs. Island läuft heute Abend zwar nicht live im TV, doch dafür kommen die vollen 90 Minuten heute live im Stream von DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning, der seit drei Jahren die Rechte an zahlreichen Sportübertragungen hält.

Am Dienstagabend gibt es somit auch einen LIVE-STREAM zum Spiel zwischen Albanien und Island, welches in voller Länge übertragen wird. Voraussetzungen gibt es wenige, nur eine ist essenziell.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. Das gibt es einen Monat lang kostenlos zum Probieren, danach kann entweder umsonst gekündigt oder das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängert werden. Zudem bietet DAZN eine Jahreskarte an, die einmalig 119,99 Euro kostet.

Albanien vs. Island im LIVE-STREAM auf der DAZN-App sehen

Albanien vs. Island, das EM-Qualispiel kommt in voller Länge beim Streamingdienst DAZN und der Kanal bietet Euch eine Vielzahl an Möglichkeiten, auf welchen Geräten Ihr die Begegnung sehen könnt.

Ihr müsst Euch nach dem Abonnieren des Streamingdienstes ein Gerät aussuchen, auf dem Ihr die App herunterladet. Das geht am einfachsten im Google Play Store und im App Store. Welches Endgerät Ihr verwendet, bleibt Euch überlassen. Ob Laptop, MacBook, Tablet, Smart-TV oder PC, alles ist möglich. Entweder App dort downloaden, Link öffnen oder auf Playstation oder Amazon Fire TV Stick DAZN öffnen.

Wer sich über das komplette Programm von DAZN informieren will, kann diesem Link folgen.

Albanien vs. Island heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr seid am Dienstagabend unterwegs und habt deswegen keine Chance, die vollen 90 Minuten live im Stream zu sehen? Dann keine Scheu, einfach den LIVE-TICKER von Goal zu Albanien vs. Island öffnen und dort mitfiebern.

Hier bekommt Ihr alle Infos zu Toren, Vorlagen, Gelben und Roten Karten und Wechseln in Höchstgeschwindigkeit. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER.

Albanien vs. Island heute live: Die Aufstellungen zum EM-Quali-Spiel

Die Mannschaftsaufstellungen von Albanien und Island gibt es um 19.45 Uhr an genau dieser Stelle.

EM-Quali, Gruppe H: Albanien vs. Island heute live