Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League C
team-logoAlbanien
Air Albania Stadium
team-logoFinnland
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Albanien gegen Finnland heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Albanien - Finnland
Albanien
Finnland
UEFA Nations League C

Alles, was Sie wissen müssen, um Albanien gegen Finnland heute live in der Liga C der UEFA Nations League zu sehen.

So seht ihr Albanien gegen Finnland mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, in dem ihr möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Besorgt euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
  • Verbindet euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.
  • Meldet euch an & findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
UEFA Nations League C - Spielwoche 5
Air Albania Stadium

Albanien empfängt Finnland im Air Albania Stadium in Tirana zu einem Spiel der Liga C der UEFA Nations League, bei dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht.

Albanien geht unter Rolando Maran als Tabellenführer der Gruppe 1 in die Partie und will seine Position nach wechselhaften Ergebnissen in diesem Wettbewerb festigen.

Albanien gewann sein jüngstes Spiel gegen San Marino mit 2:1. Nur wenige Tage zuvor hatte die Mannschaft allerdings gegen eben dieses finnische Team verloren. Dieses Ergebnis dürfte vor dem erneuten Aufeinandertreffen für zusätzliche Konzentration sorgen.

Finnland reist unter Jacob Friis an, nachdem die Mannschaft ihr letztes Nations-League-Spiel gegen Belarus mit 0:1 verloren hat. Durch diesen Rückschlag steht sie in der Gruppe auf Platz drei.

Zuvor hatte Finnland Albanien zu Hause mit 2:1 geschlagen. Die Mannschaft weiß also, dass sie auch diesmal ein Ergebnis erzielen kann, selbst wenn das Auswärtsspiel eine andere Herausforderung darstellt.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um Albanien gegen Finnland live zu sehen.

Personal und Kader

Albanien vs Finnland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Maran

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen