So seht ihr Albanien gegen Finnland mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, in dem ihr möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorgt euch ein zuverlässiges VPN . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in einem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Verbindet euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet euch an & findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 Air Albania Stadium

Albanien empfängt Finnland im Air Albania Stadium in Tirana zu einem Spiel der Liga C der UEFA Nations League, bei dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht.

Albanien geht unter Rolando Maran als Tabellenführer der Gruppe 1 in die Partie und will seine Position nach wechselhaften Ergebnissen in diesem Wettbewerb festigen.

Albanien gewann sein jüngstes Spiel gegen San Marino mit 2:1. Nur wenige Tage zuvor hatte die Mannschaft allerdings gegen eben dieses finnische Team verloren. Dieses Ergebnis dürfte vor dem erneuten Aufeinandertreffen für zusätzliche Konzentration sorgen.

Finnland reist unter Jacob Friis an, nachdem die Mannschaft ihr letztes Nations-League-Spiel gegen Belarus mit 0:1 verloren hat. Durch diesen Rückschlag steht sie in der Gruppe auf Platz drei.

Zuvor hatte Finnland Albanien zu Hause mit 2:1 geschlagen. Die Mannschaft weiß also, dass sie auch diesmal ein Ergebnis erzielen kann, selbst wenn das Auswärtsspiel eine andere Herausforderung darstellt.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um Albanien gegen Finnland live zu sehen.

Personal und Kader