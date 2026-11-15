Albacete gegen Celta Fortuna mit einem VPN ansehen

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Spielvorschau

Spanien LaLiga 2 - Spielwoche 14 16. Nov. 2026 - 14:30 Estadio Carlos Belmonte

Albacete empfängt Celta Fortuna im Estadio Carlos Belmonte zu einer Partie der Segunda División. Dabei trifft eines der formstärksten Teams der Liga auf eine Mannschaft, die eine schwierige Phase beenden will.

Albacete von Joseba Etxeberria hat vier seiner letzten fünf Liga- und Pokalspiele gewonnen. Diese Serie hat die Stimmung im Verein verbessert und unterstrichen, dass die Mannschaft in der zweiten Liga eine ernst zu nehmende Größe ist.

Der jüngste Sieg in der Segunda División gelang auswärts bei Leganes. Das 3:1 zeigte sowohl Albacetes Offensivstärke als auch die Fähigkeit, auswärts zu überzeugen. Zurück im Carlos Belmonte dürfte die Mannschaft zuversichtlich sein, diesen Schwung mitzunehmen.

Celta Fortuna unter Fredi Alvarez tut sich schwerer damit, regelmäßig gute Ergebnisse zu erzielen. Die Reservemannschaft des galicischen Klubs steht auf Tabellenplatz 17 und hat nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Ein Unentschieden gegen Cordoba zeigte allerdings, dass sie gegen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld punkten kann.

Angesichts der aktuellen Form ist Albacete vor dieser Partie klarer Favorit. Celta Fortuna ist jedoch unberechenbar, wie ein 4:1-Sieg gegen Real Sociedad B zu einem früheren Zeitpunkt der Saison zeigte. Die Gäste sind daher keineswegs abzuschreiben.

Wie Sie diese Partie der Segunda División live verfolgen können, erfahren Sie weiter unten.

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