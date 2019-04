Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung von LaLiga

In LaLiga ist der FC Barcelona bei Deportivo Alaves zu Gast. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am 34. LaLiga-Spieltag ist der FC Barcelona bei Deportivo Alaves zu Gast. Anpfiff der Partie im Estadio Mendizorrotza ist am Dienstagabend (23. April) um 21.30 Uhr.

Dem ist nach der bisher souveränen Saison der Titel in wohl kaum mehr zu nehmen. Ein Sieg gegen ist Pflicht und wäre der nächste Schritt zum 26. Meistertitel. Damit nicht genug: Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi hat in dieser Spielzeit sogar noch die Chance auf das Triple. Während Barca in der Champions League im Halbfinale steht, konnte man im spanischen Pokal, der Copa del Rey, bereits das Ticket fürs Finale lösen.

Deportivo Alaves kämpft derweil um die Teilnahme an der Europa League. Mit dem FC Valencia und Athletic Bilbao ist die Konkurrenz allerdings groß. Punkte gegen den FC Barcelona zu holen wäre daher enorm wichtig, allerdings auch extrem schwierig. Das Hinspiel entschieden die Katalanen ohne Mühe mit 3:0 für sich. Lionel Messi per Doppelpack und Philippe Coutinho sorgten in der Hinrunde für den Endstand.

Der FC Barcelona gastiert in LaLiga bei Deportivo Alaves: Wir zeigen Euch, wie Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM bei DAZN schauen könnt. Zudem liefern wir Euch alle Informationen zum LIVE-TICKER.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Alle Infos zum Duell in LaLiga

Duell Deportivo Alaves vs. FC Barcelona Datum Dienstag, 23. April 2019 | 21.30 Uhr Ort Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz ( ) Zuschauer 19.840 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona heute live im TV sehen - geht das überhaupt?

Wer sich auf die Partie zwischen Deportivo Alaves und dem FC Barcelona im Free-TV gefreut hat, den müssen wir leider enttäuschen. Das Duell am Dienstagabend in LaLiga wird nicht im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Doch alles halb so wild: Denn DAZN zeigt die komplette Partie im LIVE-STREAM.

Zwar läuft die spanische Liga nicht im Free-TV, die Partie zwischen Alaves und Barca könnt Ihr dennoch auf Eurem Fernseher schauen. Was Ihr dafür tun müsst? Einfach die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden, installieren und starten.

Ihr seid aber unterwegs oder chillt lieber im Bett oder auf der Coach mit dem Handy, Tablet oder Laptop? Kein Problem, DAZN bringt Euch Deportivo Alaves vs. FC Barcelona auch auf die mobilen Geräte.

DAZN bietet dafür die entsprechenden Apps für verschiedene Plattformen an:

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

LaLiga ist zur Freude aller Fans des spanischen Fußballs auch in diesem Jahr bei DAZN zuhause. Der Streamingdienst zeigt alle Partien aus Spaniens höchster Spielklasse live. Auch Deportivo Alaves vs. FC Barcelona hat DAZN im Programm und überträgt die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM.

DAZN-Fans wissen es: Die Übertragung beginnt bereits wenige Minuten vor dem Anpfif, der am Dienstag um 21.30 Uhr erfolgen wird. Moderator Lucas Schönmüller übernimmt zusammen mit Experte Jonas Hummels, der mit seiner Expertise auch das gesamte Spiel begleiten wird, die Vorberichterstattung und die Halbzeitpause sowie die Analyse nach der Partie. Kommentiert werden die 90 Minuten zwischen Alaves und Barca von Jan Platte.

Ihr habt Bock auf Deportivo Alaves vs. FC Barcelona, aber noch kein DAZN-Abo? Dann holt Euch den Streamingdienst einen Monat lang kostenlos und genießt im Probemonat das volle Programm.

Ob die heißen Spiele in der Champions League oder in der Europa Leauge - mit DAZN verpasst Ihr keine Entscheidung im Kampf um die begehrten Trophäen. Auch im Saisonendspurt der Premier League, der Seria A oder der Ligue 1 seid ihr in etlichen LIVE-STREAMS hautnah dabei - und das alles für nur 9,99 Euro monatlich.

Zusätzlich hat DAZN auch weiteren Live-Sport aus der NBA, NFL, NHL oder Box- und Darts-Events im Programm. Ist Euch das alles dann doch zu viel, könnt Ihr Euer Abo ganz einfach monatlich kündigen.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Zeit, das Duell zwischen Deportivo Alaves und dem FC Barcelona im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dennoch wollt Ihr keine wichtige Szene verpassen? Dann verfolgt die Partie in LaLiga ganz einfach mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Alaves vs. Barca.

Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit allen relevanten Statistiken und Hintergrundinformationen. Ab dem Anpfiff verpasst Ihr keine Chance und kein Tor. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr während des Spiels immer up to date.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen

Welcher Elf vertraut Barca-Trainer Ernesto Valverde? Wen schickt Deportivo Alaves ins Rennen? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr hier die Aufstellungen.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Der direkte Vergleich