Gladbachs Offensivduo Alassane Plea und Marcus Thuram offenbar von europäischen Spitzenklubs umworben

Bei Borussia Mönchengladbach sorgen Alassane Plea und Marcus Thuram mächtig für Furore. Einige Topklubs klopfen daher offenbar schon an.

Der sportliche Höhenflug von hat offenbar die europäische Elite auf den Plan gerufen: Medienberichten zufolge bemühen sich gleich mehrere Spitzenklubs um die Offensivstars Marcus Thuram (23) und Alassane Plea (27).

In der ist Gladbach nach drei Gruppenspielen noch unbesiegt, am Dienstag gab es ein überzeugendes 6:0 gegen . Auch in der haben sich die Fohlen nach Stotterstart mittlerweile auf Rang fünf geschoben. Leistungsträger sind dabei vor allem die Offensivstars Thuram (acht Scorerpunkte in zehn Einsätzen) und Plea (acht Scorerpunkte in acht Spielen).

Gladbach: Milan wohl mit großem Interesse an Marcus Thuram

Das sorgt für immer größeres Interesse an den beiden Franzosen: Wie der Mirror berichtete, wollen und Stürmer Plea bereits seit Monaten verpflichten. Mittlerweile soll auch PSG Interesse an ihm haben.

Thuram soll laut Bild auf dem Zettel von AC Milan stehen, die Zeitung bescheinigt Berater Mino Raiola gute Kontakte zum Klub um Superstar Zlatan Ibrahimovic. Auch - Karim Benzema ist mittlerweile 32 -, und der sollen interessiert sein.

Beide Spieler stehen in Mönchengladbach noch bis 2023 unter Vertrag. Manager Max Eberl (46) hatte im vergangenen Sommertransferfenster noch alle Angebote für das Duo abgelehnt. Allerdings wird der finanzielle Druck aufgrund der Corona-Pandemie und den ausbleibenden Einnahmen natürlich nicht kleiner: Fraglich, ob Gladbach beide Stars auch im kommenden Sommer halten kann.