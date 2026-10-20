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PSG Jubel vs Barcelonagetty

Alarmierende Zahlen im Champions-League-Kracher! FC Barcelona verliert Torspektakel gegen PSG

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Paris Saint-Germain
FC Barcelona

Nach wettbewerbsübergreifend elf Siegen aus elf Spielen ist der Höhenflug von Trainer Hansi Flick und dem FC Barcelona vorerst beendet.

Beim zweimaligen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain verlor der bis dato makellose spanische Meister in einem turbulenten Spiel mit 2:4 (0:1). Die Franzosen behaupteten derweil mit neun Punkten aus drei Spielen die Tabellenspitze der Königsklassen-Ligaphase.

Désiré Doué (38.), Lucas Hernandez (72.), Vitinha (81.) und Fabián Ruiz (86.) trafen für Paris. Xavi Espart (55.) und Lamine Yamal (79.) hatten zwischenzeitlich für Barcelona gekontert und die hohen Ansprüche der Katalanen untermauert. Ein bitterer Beigeschmack bleibt bei beiden Teams: Bei Barcelona musste Dani Olmo vorzeitig angeschlagen vom Feld (27.). Ein ähnliches Schicksal ereilte auch die Pariser Ousmane Dembélé (20.), Marquinhos und Khvicha Kvaratskhelia (beide 59.).

Neben der Niederlage offenbarten auch die Zahlen Barcelonas defensive Probleme. Noch nie hatte der FC Barcelona in einer Champions-League-Partie zehn gegnerische Torschüsse in der ersten Halbzeit zugelassen. Außerdem kassierte Barca im 18. Spiel der Königsklasse in Folge jeweils einen Gegentreffer. Zuletzt wahrte die Flick-Elf 2025 beim 4:0 gegen den BVB die weiße Weste.





Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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