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Alanyaspor vs. Trabzonspor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 10:30 GAIN Park Stadyumu

Im GAIN Park Stadyumu in Alanya empfängt Alanyaspor den Tabellendritten Trabzonspor in der Süper Lig. Für Trabzonspor geht es darum, nach dem Rückschlag in der Conference League wieder in die Spur zu finden.

Alanyaspor steckt in der Krise. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Joao Pereira nur einen Sieg – und das in einem Pokalspiel gegen unterklassige Konkurrenz. In der Liga gab es zuletzt eine empfindliche 0:5-Niederlage gegen Gençlerbirliği.

Trabzonspor reist mit gemischten Gefühlen an. Der Klub steht in der Süper Lig auf Rang drei, musste aber am Donnerstag in der Conference League eine 0:1-Heimniederlage gegen Freiburg hinnehmen – das Ende einer beeindruckenden Siegesserie.

Kapitän Mohamed Salah zeigte sich nach dem Freiburg-Spiel selbstkritisch und forderte Zusammenhalt. Trainer Thomas Reis betonte, seine Mannschaft habe in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt – die Niederlage war trotzdem nicht zu verhindern.

Für Trabzonspor ist dieser Auswärtstrip eine Chance, die Niederlage schnell abzuhaken und den Anschluss an die Tabellenspitze zu festigen. Alle Infos zur Übertragung gibt es unten.

Themen der Woche: Was war bei Alanyaspor und Trabzonspor los?

Alanyaspor kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine deutliche 0:5-Heimpleite gegen Gençlerbirliği in der Süper Lig. Zuvor gab es ein 1:2 gegen Kocaelispor und ein 0:3 gegen Fenerbahçe. Insgesamt erzielte Alanyaspor in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte acht.

Trabzonspor weist aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage auf. Zuletzt unterlag das Team mit 0:1 gegen Freiburg in der Conference League. Davor gab es ein 2:0 gegen Gaziantep FK und ein 3:4 auswärts bei Rizespor. Trabzonspor traf in diesen fünf Spielen neun Mal und ließ fünf Gegentore zu.

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Aufstellungen

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Form

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Bilanz direkte Duelle

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Die Tabellen