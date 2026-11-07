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Süper Lig
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Alanyaspor vs. Trabzonspor heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Alanyaspor - Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Alanyaspor gegen Trabzonspor. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Alanyaspor vs. Trabzonspor: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
GAIN Park Stadyumu

Im GAIN Park Stadyumu in Alanya empfängt Alanyaspor den Tabellendritten Trabzonspor in der Süper Lig. Für Trabzonspor geht es darum, nach dem Rückschlag in der Conference League wieder in die Spur zu finden.

Alanyaspor steckt in der Krise. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team von Trainer Joao Pereira nur einen Sieg – und das in einem Pokalspiel gegen unterklassige Konkurrenz. In der Liga gab es zuletzt eine empfindliche 0:5-Niederlage gegen Gençlerbirliği.

Trabzonspor reist mit gemischten Gefühlen an. Der Klub steht in der Süper Lig auf Rang drei, musste aber am Donnerstag in der Conference League eine 0:1-Heimniederlage gegen Freiburg hinnehmen – das Ende einer beeindruckenden Siegesserie.

Kapitän Mohamed Salah zeigte sich nach dem Freiburg-Spiel selbstkritisch und forderte Zusammenhalt. Trainer Thomas Reis betonte, seine Mannschaft habe in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt – die Niederlage war trotzdem nicht zu verhindern.

Für Trabzonspor ist dieser Auswärtstrip eine Chance, die Niederlage schnell abzuhaken und den Anschluss an die Tabellenspitze zu festigen. Alle Infos zur Übertragung gibt es unten.

Themen der Woche: Was war bei Alanyaspor und Trabzonspor los?

Alanyaspor kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war eine deutliche 0:5-Heimpleite gegen Gençlerbirliği in der Süper Lig. Zuvor gab es ein 1:2 gegen Kocaelispor und ein 0:3 gegen Fenerbahçe. Insgesamt erzielte Alanyaspor in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte acht.

Trabzonspor weist aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage auf. Zuletzt unterlag das Team mit 0:1 gegen Freiburg in der Conference League. Davor gab es ein 2:0 gegen Gaziantep FK und ein 3:4 auswärts bei Rizespor. Trabzonspor traf in diesen fünf Spielen neun Mal und ließ fünf Gegentore zu.

ALS

ALS - Form

ERZ
U0-0
FB
N3-0
KOB
N1-2
12B
S4-1
GEN
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TRS

TRS - Form

BJK
S2-0
HEA
S2-0
RIZ
S3-4
GAZ
S2-0
SCF
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Aufstellungen

Alanyaspor vs Trabzonspor Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Pereira

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Form

ALS

ALS - Form

ERZ
U0-0
FB
N3-0
KOB
N1-2
12B
S4-1
GEN
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TRS

TRS - Form

BJK
S2-0
HEA
S2-0
RIZ
S3-4
GAZ
S2-0
SCF
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

AlanyasporUnentschiedenTrabzonspor
1
2
2
Süper Lig
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
END
Pokal
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
0
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
END
Süper Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
1
END
Süper Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
4
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
3
END
Pokal
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
3
Alanyaspor badge
Alanyaspor
ALS
0
END
6Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Alanyaspor vs. Trabzonspor: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112512+1328
S
S
S
S
S
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222513+1223
N
S
S
S
U
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
KasımpaşaKasımpaşaKAS
115511711+620
S
U
S
S
N
5
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
S
U
S
N
N
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
8
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
9
GöztepeGöztepeGÖZ
114432218+416
U
S
S
S
S
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
114341817+115
U
S
N
S
U
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
N
N
S
N
U
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
N
N
N
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
S
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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