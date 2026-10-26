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So siehst du Al Qadsiah gegen Al-Sadd mit einem VPN

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Internationale Übertragung

Spielvorschau

Al Qadsiah empfängt Al-Sadd in der AFC Champions League Elite. Die Mannschaft von Brendan Rodgers will sich nach einer schwierigen Woche im nationalen Wettbewerb auf internationaler Bühne rehabilitieren.

Qadsiah geht nach einer 2:3-Niederlage gegen Al Hilal in der Saudi Pro League in diese Partie. Es war die erste Niederlage seit Wochen nach einer starken Serie, die das Team an die Tabellenspitze der Saudi Pro League geführt hatte. Das Ergebnis schmerzt, doch die AFC Champions League Elite bietet sofort die Gelegenheit für einen Neustart.

Al-Sadd von Razvan Lucescu reist in schwacher Form an. Die Mannschaft aus Katar hat vier ihrer letzten fünf Spiele in der Stars League und der AFC Champions League Elite verloren, viele Gegentore kassiert und Mühe, konstante Leistungen zu zeigen.

Al-Sadds einziger Sieg in diesen fünf Spielen gelang gegen Al-Shahaniya. Gegen Al Hilal hat die Mannschaft in diesem Wettbewerb bereits verloren. Der Unterschied in der aktuellen Form der beiden Teams ist deutlich.

Die Heimfans im Prinz-Saud-bin-Jalawi-Stadion werden von Rodgers’ Spielern eine Reaktion erwarten. Die Gastgeber haben gezeigt, dass sie mehrere Tore in einem Spiel erzielen können. Zu ihrer jüngsten Serie gehörten ein 5:0 gegen Al Kholood und ein 2:1 gegen Abha.

Für Al-Sadd ist es eine Gelegenheit, den Abwärtstrend zu stoppen, durch den die Mannschaft auf Platz 16 der Tabelle der West-Gruppe abgerutscht ist. Lucescus Team braucht dringend Punkte, um in diesem Wettbewerb weiter eine Rolle zu spielen.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um Al Qadsiah gegen Al-Sadd live zu sehen.

Teamnews und Kader

Brendan Rodgers hat die Startelf von Al Qadsiah noch nicht bestätigt. Auch zu Verletzungen oder Sperren bei den Gastgebern liegen derzeit keine Informationen vor. Sobald sich die Kadersituation vor dem Anpfiff klärt, werden weitere Informationen ergänzt.

Auch die Kaderdetails für Al-Sadd von Razvan Lucescu sind derzeit noch nicht bestätigt. Verletzungen oder Sperren sind nicht aufgeführt. Weitere Teamnews folgen, sobald sie verfügbar sind.

Form

Al Qadsiah hat aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage geholt, dabei elf Tore erzielt und sieben kassiert. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Saudi Pro League mit 2:3 gegen Al Hilal. Damit endete eine Serie, zu der ein 1:0 gegen Al-Taawoun und ein 5:0 gegen Al Kholood gehörten. Das Unentschieden gab es in der AFC Champions League Elite gegen Pakhtakor Tashkent.

Al-Sadd hat wettbewerbsübergreifend eines der letzten fünf Spiele gewonnen und vier verloren, dabei sieben Tore erzielt und zwölf kassiert. Der einzige Sieg war ein 4:0 gegen Al-Shahaniya in der Stars League. Die beiden jüngsten Partien gingen nacheinander verloren: mit 2:3 gegen Al-Duhail und mit 0:2 gegen Al Hilal in diesem Wettbewerb.

Direkter Vergleich

Zu den letzten fünf Begegnungen zwischen Al Qadsiah und Al-Sadd liegen keine Daten für den direkten Vergleich vor. Weitere Informationen zu früheren Duellen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.