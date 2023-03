Al-Nassr vs. Abha: TV und LIVE-STREAM - das Spiel von Cristiano Ronaldo heute live

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr treffen heute auf Abha. Wo läuft das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Für den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo und seinen Klub Al-Nassr steht das nächste Spiel in der saudi-arabischen Liga an. Gegner am heutigen Samstag ist Abha Club, angepfiffen wird die Begegnung um 18.30 Uhr deutscher Zeit im Mrsool Park in Riad. Wo Ihr das Spiel im TV seht und wo es einen LIVE-STREAM gibt, erklärt Euch GOAL.

Erst am Dienstag standen sich Al-Nassr und Abha im Viertelfinale des King's Cup gegenüber, das Team um Kapitän Cristiano Ronaldo setzte sich mit 3:1 durch. Der fünffache Weltfußballer bleib zwar ohne Treffer, schrieb aber trotzdem Schlagzeilen. Als der Schiedsrichter eine aussichtsreiche Kontersituation mit dem Halbzeitpfiff unterbrach, schoss der 38-Jährige das Leder weg, erhielt dafür die Gelbe Karte und wurde im Anschluss sogar von der Fluglinie Ryanair per Tweet verspottet.

Nun kommt es also im Rahmen des 21. Spieltags der Saudi Professional League zum erneuten Duell. Während Al-Nassr auf dem zweiten Tabellenplatz rangiert, muss Abha noch um den Klassenerhalt bangen. Als Zwölfter steht der Klub nur sechs Punkte von der Abstiegszone entfernt und ist aufgrund der Ausgangslage naturgemäß der Underdog. Und auch die Form spricht nicht für Abha. Von den vergangenen sechs Partien konnte keine gewonnen werden, im Hinspiel setzte es eine deutliche 0:3-Pleite.

Al-Nassr vs. Abha: Cristiano Ronaldo im TV und LIVE-STREAM - Datum, Uhrzeit, Austragungsort

Paarung: Al-Nassr vs. Abha Club Wettbewerb: Saudi Pro League, 21. Spieltag Anstoß: 18. März (heute), 18.30 Uhr Stadion: Mrsool Park (Riad)

Al-Nassr vs. Abha: Läuft das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im Free-TV?

Nein, läuft es nicht. Die Saudi Professional League wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Demzufolge wird das Spiel auch nicht kostenfrei gezeigt. Allerdings bieten sich verschiedene Möglichkeiten, die Partie live zu sehen - und ein Abo ist nicht zwingend erforderlich.

Al-Nassr vs. Abha: Wo läuft das Spiel von Cristiano Ronaldo heute live im Pay-TV?

Für die Übertragung im Pay-TV ist der Sender Sportdigital Fußball verantwortlich. Dieser lässt sich beispielsweise empfangen, indem Ihr ihn zu einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubucht.

Möglich ist das beispielsweise bei gängigen Anbietern wie Vodafone, Magenta TV, waipu.tv oder Prime Video.

Al-Nassr vs. Abha: Wer überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE-STREAM?

Auch für einen LIVE-STREAM ist Sportdigital Fußball Euer Anlaufpunkt. Ein Abo für die Mediathek ist schon ab 2,99 Euro (Tagespass) zu haben. Der Monatspass kostet 4,99 Euro, das Jahresabo 44,99 Euro.

Darüber hinaus zeigt auch DAZN dank einer Kooperation mit Sportdigital Fußball CR7 und Al-Nassr live. Auch hier ist ein Abo unumgänglich, das Komplett-Paket ist für 39,99 Euro pro Monat bzw. umgerechnet 29,99 pro Monat im Jahresabo erhältlich. Weiterhin lässt sich der LIVE-STREAM zum Einzelspiel auch als Pay-per-view bei der Plattform OneFootball erwerben.

Al-Nassr vs. Abha: Wo gibt es Highlights und einen LIVE-TICKER zum Spiel von Cristiano Ronaldo heute?

Highlights findet Ihr im Anschluss an die Begegnung sowohl bei DAZN als auch auf dem YouTube-Kanal von Sportdigital Fußball.

Einen LIVE-TICKER gibt’s wie gewohnt bei GOAL. Ob Cristiano Ronaldo, der seit drei Spielen auf einen Treffer wartet, gegen Abha zuschlägt, erfahrt Ihr nahezu in Echtzeit auf der GOAL-Website oder in der App.

