So sehen Sie Al Nassr FC gegen Al-Sadd mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät (PC, Smartphone oder Tablet) herunter. Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte besitzt.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie beim offiziellen Anbieter ein Konto oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Al Nassr empfängt Al-Sadd am Dienstag, 24. November, in der AFC Champions League Elite. Beide Klubs wollen in der Westzone punkten.

Die saudische Mannschaft kommt nach einem Rückschlag in die Partie. Am Freitag verlor sie in der Saudi Pro League auswärts mit 1:3 gegen Al Ahli. Cristiano Ronaldo verschoss einen Elfmeter, nachdem er sein Team früh in Führung gebracht hatte.

Die Niederlage beendete eine Serie von vier Siegen in Folge. Zuvor hatte das Team von Ange Postecoglou viele Tore erzielt, unter anderem beim 6:2 gegen Pakhtakor Tashkent in diesem Wettbewerb.

Sadio Mane fehlte gegen Al Ahli mit Erlaubnis des Klubs, um bei seiner Frau während der Geburt ihres Kindes zu sein. Postecoglou verteidigte diese Entscheidung in der Pressekonferenz nach dem Spiel entschieden.

Al-Sadd reist mit einer weniger überzeugenden Bilanz an. Die Mannschaft von Razvan Lucescu besiegte Lusail SC am Freitag in der Stars League mit 3:2, hatte Anfang des Monats aber auch mit 3:4 gegen Al-Rayyan verloren.

Der letzte Auftritt auf kontinentaler Ebene endete mit einem torlosen Unentschieden gegen Al Ahli. Auch gegen Al Qadsiah spielte Al-Sadd 1:1. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in diesem Wettbewerb gewann Al-Sadd mit 2:1 gegen Al Nassr.