So seht Ihr Al Ittihad gegen Neom SC mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

1. Liga - Spielwoche 13 27. Nov. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Nach der Länderspielpause empfängt Al Ittihad Neom SC in der Saudi Pro League in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Die Gastgeber sind ordentlich in Form. Das Team von Jens Wissing besiegte Pakhtakor Tashkent am Montag in der AFC Champions League Elite mit 2:0 und beendete damit eine schwierige Phase mit Reisen wie im Europapokal und Erschöpfung.

Auf den Sieg folgte zuvor eine deutliche 1:4-Heimniederlage gegen Al-Ain im selben Wettbewerb. Wissing wird sich daher Konstanz wünschen statt eines weiteren Ausschlags bei den Ergebnissen. Al Ittihad steht in der Liga auf Platz fünf.

Neom SC reist unter Christophe Galtier als Tabellensechster nach Dschidda. Das Team hat zwei seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen, darunter ein 2:1 bei Al Diriyah. Anfang Oktober verlor es allerdings auch zwei Partien in Folge gegen Al Nassr und Al-Ettifaq.

Die beiden Teams trafen in der vergangenen Saison zweimal aufeinander. In beiden Spielen fielen jeweils insgesamt sieben Tore, weshalb auch diesmal eine offene Partie keine Überraschung wäre.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr vor dem Anpfiff über das Spiel wissen müsst.

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