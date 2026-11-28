So seht ihr Al Hilal Omdurman gegen Horoya AC mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Al Hilal Omdurman empfängt Horoya AC zu einer Partie der Gruppe D in der CAF Champions League. Spielstätte und Austragungsort stehen noch nicht fest.

Die beiden Teams gehen als Erst- und Zweitplatzierte der Gruppe D in die Gruppenphase: Al Hilal steht auf Platz eins, Horoya auf Platz zwei.

Al Hilal, trainiert von Josef Zinnbauer, zeigte in der Qualifikation starke Leistungen. Die Mannschaft gewann alle vier Qualifikationsspiele gegen Aigle Noir und Sidaama Buna, erzielte sechs Tore und kassierte keines.

Zuvor hatte Al Hilal im August Jamus im Kagame Inter-Club Cup mit 2:1 besiegt. Zinnbauers Team hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen.

Auch Horoya unter der Leitung von Nouhoum Diane setzte sich in der Qualifikation durch. Gegen Al-Merreikh gewann das Team beide Spiele mit 1:0. Davor verlor es gegen JS Saoura mit 0:1, ehe es das Rückspiel mit 3:1 gewann.

Die Mannschaft aus Guinea hat vier ihrer letzten fünf in den vorliegenden Daten erfassten Spiele gewonnen. Das weitere Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen FAR Rabat in einem Qualifikationsspiel im Oktober 2025.

Das ist bislang darüber bekannt, wie ihr das Spiel verfolgen könnt.

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