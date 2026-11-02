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AFC Champions League
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Al Hilal gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Al Hilal - Shabab Al-Ahli Dubai FC
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Shabab Al-Ahli Dubai FC
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Alles, was Ihr wissen müsst, um das heutige Spiel zwischen Al Hilal und Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite live zu sehen.

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Spielvorschau

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AFC Champions League - Spielwoche 4

Al Hilal ist am Dienstag, dem 3. November, wieder in der AFC Champions League Elite gefordert und empfängt am 4. Spieltag des kontinentalen Wettbewerbs Shabab Al-Ahli Dubai FC.

Die Mannschaft von Simone Inzaghi steht vor der Partie auf Platz fünf der West-Gruppe. Nach einem bislang wechselhaften Verlauf des Wettbewerbs will der Tabellenführer aus Saudi-Arabien seine Position verbessern.

In der heimischen Liga ist Al Hilal derzeit gut in Form. Mit dem 2:0 gegen Al Fateh am 31. Oktober setzte die Mannschaft ihre Serie erfolgreicher Ergebnisse in der Saudi Pro League fort. Dort führt sie die Tabelle mit 30 Punkten aus elf Spielen an.

Ollie Watkins spielt bei diesem Erfolg in der Liga eine zentrale Rolle. Der englische Stürmer erzielte seit seinem Wechsel von Aston Villa in acht Einsätzen in der Saudi Pro League fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Er räumte schnell ein, dass das Niveau höher sei als erwartet, bezeichnete die Liga als anspruchsvoll und lobte die Qualität der Klubs.

Shabab Al-Ahli steht in der West-Gruppe besser da und belegt den zweiten Platz. Der Klub aus Dubai hat seine vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter das 2:0 gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite am 27. Oktober.

Der Kader von Andre Jardine reist mit Rückenwind nach Riad. Fünf Siege aus fünf Spielen in nationalen und kontinentalen Wettbewerben belegen eine Konstanz, die Al Hilal erreichen muss. Die Mannschaft verlor ihren jüngsten Auftritt in der Champions League gegen Al-Shamal.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Al Hilal gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC zu sehen.

Teamnews und Kader

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Inzaghi

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