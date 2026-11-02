Al Hilal gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC mit einem VPN sehen

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Anbieter wählen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter (z. B. ) und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Al Hilal ist am Dienstag, dem 3. November, wieder in der AFC Champions League Elite gefordert und empfängt am 4. Spieltag des kontinentalen Wettbewerbs Shabab Al-Ahli Dubai FC.

Die Mannschaft von Simone Inzaghi steht vor der Partie auf Platz fünf der West-Gruppe. Nach einem bislang wechselhaften Verlauf des Wettbewerbs will der Tabellenführer aus Saudi-Arabien seine Position verbessern.

In der heimischen Liga ist Al Hilal derzeit gut in Form. Mit dem 2:0 gegen Al Fateh am 31. Oktober setzte die Mannschaft ihre Serie erfolgreicher Ergebnisse in der Saudi Pro League fort. Dort führt sie die Tabelle mit 30 Punkten aus elf Spielen an.

Ollie Watkins spielt bei diesem Erfolg in der Liga eine zentrale Rolle. Der englische Stürmer erzielte seit seinem Wechsel von Aston Villa in acht Einsätzen in der Saudi Pro League fünf Tore und bereitete fünf weitere vor. Er räumte schnell ein, dass das Niveau höher sei als erwartet, bezeichnete die Liga als anspruchsvoll und lobte die Qualität der Klubs.

Shabab Al-Ahli steht in der West-Gruppe besser da und belegt den zweiten Platz. Der Klub aus Dubai hat seine vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, darunter das 2:0 gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite am 27. Oktober.

Der Kader von Andre Jardine reist mit Rückenwind nach Riad. Fünf Siege aus fünf Spielen in nationalen und kontinentalen Wettbewerben belegen eine Konstanz, die Al Hilal erreichen muss. Die Mannschaft verlor ihren jüngsten Auftritt in der Champions League gegen Al-Shamal.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Al Hilal gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC zu sehen.

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