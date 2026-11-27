Al Hazem gegen Al Nassr FC mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

1. Liga - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 07:15 Al Hazem Club Stadium

Al Nassr reist am Samstag, 28. November, nach Ar Rass. Dort trifft das Team im Al Hazem Club Stadium in der Saudi Pro League auf Al Hazem.

Die Gäste gehen nach dem 2:1-Sieg gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite am Dienstag mit Rückenwind in die Partie. Cristiano Ronaldo verwandelte einen Elfmeter, Joao Felix traf mit einem spektakulären Hackenvolley. Sein Tor sorgte auch außerhalb Saudi-Arabiens für Lob.

Al Nassr steht auf dem dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Ange Postecoglou will die 1:3-Niederlage gegen Al Ahli vom 20. November hinter sich lassen. Zudem steht ein dichtes Programm bevor: Nach dieser Partie folgen Spiele gegen Al Qadsiah und auswärts in Asien gegen Al-Gharafa.

Al Hazem, trainiert von Jalel Kadri, befindet sich in einer schwierigeren Lage. Das Team steht auf Rang 14 und hat keines seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Drei davon gingen verloren, zwei endeten unentschieden.

Zuletzt unterlag Al Hazem Al Khaleej mit 2:4. Die Gastgeber müssen einen Weg finden, die Offensive von Al Nassr zu stoppen, die in dieser Saison viele Tore erzielt hat.

Al Nassr gewann in der vergangenen Saison beide Ligaduelle mit Al Hazem, darunter ein 4:0 zu Hause im Februar. So können Sie das Spiel verfolgen.

Personal und Kader