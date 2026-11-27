So sehen Sie Al-Ettifaq gegen Al Hilal mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Vorschau auf das Spiel

1. Liga - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 09:20 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq empfängt Al Hilal in der Saudi Pro League im Prince Mohamed bin Fahd Stadium in Dammam. Der Tabellenführer geht gegen den Siebtplatzierten als klarer Favorit ins Spiel.

Die Mannschaft von Arthur Papas zeigte in den vergangenen Wochen wechselhafte Leistungen. Am 31. Oktober spielte sie 1:1 gegen Al-Taawoun, eine Woche zuvor gewann sie auswärts mit 3:0 gegen Al Kholood.

Diesem Sieg stand eine 1:4-Heimniederlage gegen Al Ittihad gegenüber. Bei Al-Ettifaq wechselten sich gute Ergebnisse mit kostspieligen Ausrutschern ab, und die defensive Disziplin bleibt ein Fragezeichen.

Al Hilal von Simone Inzaghi steht an der Tabellenspitze und hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Am 31. Oktober schlug das Team Al Fateh mit 2:0 und gewann bei Al Qadsiah mit 3:2.

Auf internationaler Ebene waren die Leistungen weniger konstant. Al Hilal verlor in der AFC Champions League Elite mit 1:3 gegen Al-Shamal und spielte am 23. November 2:2 gegen Neftchi Fargona.

Das letzte Duell entschied Al Hilal für sich. Im Februar gewann das Team mit 2:0, im Oktober 2025 fertigte es Al-Ettifaq in Dammam mit 5:0 ab.

Hier erfahren Sie alles Wichtige zur Anstoßzeit, zum Spielort und dazu, wie Sie die Partie verfolgen können.

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