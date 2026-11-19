So seht Ihr Al Ahli gegen Al Nassr FC mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte besitzt.

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Spielvorschau

1. Liga - Spielwoche 9 20. Nov. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Al Ahli empfängt Al Nassr am Freitag, dem 20. November, in der King Abdullah Sports City in Dschidda. Die Partie des 9. Spieltags der Saudi Pro League 2026/27 wird nachgeholt.

Al Ahli steht auf Tabellenplatz sechs und braucht ein starkes Ergebnis, um mit den Teams vor sich Schritt zu halten. Trainer Marino Pusic muss eine Mannschaft stabilisieren, die in den vergangenen Wochen unbeständige Leistungen gezeigt hat. Dazu zählt eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Al Shabab in der Liga.

Al Nassr reist mit deutlich mehr Selbstvertrauen nach Dschidda. Die Mannschaft von Ange Postecoglou belegt mit 28 Punkten den dritten Platz und hat vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Dazu gehört ein deutlicher 6:2-Sieg gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite.

Cristiano Ronaldo führt den Angriff von Al Nassr an und ist zusätzlich motiviert, weil er sich der Marke von 1.000 Karrieretoren nähert. Mit ihm, Joao Felix und Sadio Mane verfügt Al Nassr über eine der gefährlichsten Angriffsreihen im asiatischen Klubfußball.

Bei Al Ahli kehrt Firas Al-Buraikan von der Verleihung der Auszeichnung zum AFC-Spieler des Jahres in Kuala Lumpur zurück und dürfte zum Anpfiff zur Verfügung stehen. Die Gastgeber setzen auf die Kreativität von Edouard Spircean und Francisco Trincao, um die gut organisierte Abwehr der Gäste vor Probleme zu stellen.

Zwischen beiden Klubs sind noch Rechnungen offen. Al Nassr gewann das letzte Duell im April mit 2:0, Al Ahli feierte jedoch im Januar zu Hause einen 3:2-Sieg. An Toren mangelte es bei Begegnungen dieser beiden Teams nur selten.

Im Folgenden erfahrt Ihr alles darüber, wie und wo Ihr Al Ahli gegen Al Nassr sehen könnt.

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