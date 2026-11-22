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Was für eine Anfangsphase an der Anfield Road! Früher Platzverweis für Manchester United, Liverpool schlägt daraus schnell Kapital - inklusive Kunst-Tor von Florian Wirtz.

Florian Wirtz begeisterte im Premier-League-Spiel des FC Liverpool gegen den Erzrivalen Manchester United am Sonntag mit einem akrobatischen Tor in der Anfangsphase.

"Das macht er sensationell", schwärmte Sky-Experte Dietmar Hamann von dem Treffer des deutschen Nationalspielers in der 13. Minute. Rio Ngumoha hatte nach schönem Dribbling auf links in die Mitte geflankt, wo Wirtz den Ball in artistischer Manier aus fünf Metern unter die Latte setzte.

Florian Wirtz versetzt Anfield Road mit Kunststück ins Staunen

Da die Kugel etwas in den Rücken des DFB-Stars kam, war der Abschluss umso komplizierter. Wirtz drehte sich clever ein und nahm den Ball mit links aus der Luft, United-Keeper Senne Lammes konnte nur noch staunend zuschauen.

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Das Kunststück des 23-Jährigen war der Höhepunkt einer wilden Anfangsphase, die die Fans an der Anfield Road verzückte, die für die Gäste um den neuen Trainer Mauricio Pochettino aber zum absoluten Horror wurde. Mittendrin dabei: Ex-Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt, der nach langer Verletzungspause und zuletzt zwei Einsätzen in der Champions League sein Comeback in der Premier League feierte.

Getty Images

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Pochettino, der kürzlich seinen Job als Nationaltrainer der USA aufgab und für den entlassenen Michael Carrick im Old Trafford übernommen hatte, beorderte de Ligt in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie überraschend gleich mal in die Startelf. Schon in der 8. Minute spielte der Niederländer allerdings eine sehr unglückliche Rolle beim Platzverweis von Leny Yoro, seinem Nebenmann in Uniteds Abwehrzentrum.

De Ligts unglückliche Rolle bei Uniteds frühem Platzverweis

Einen weiten Ball schätzte de Ligt völlig falsch ein und ließ Liverpool-Stürmer Alexander Isak im fälschlicherweise sicheren Gefühl, Torhüter Lammens würde die Situation bereinigen, sorglos ziehen. Da Lammens weit und breit nicht zu sehen war, konnte Isak frei auf den United-Kasten zusteuern, Yoro musste in höchster Not dazwischen gehen und rannte Isak um. Schiedsrichter Samuel Barrott wertete die Aktion als Notbremse und schickte Yoro früh mit Rot vom Platz.

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"Was macht denn Matthijs de Ligt?", fragte ein fassungsloser Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld. Umso bitterer für die arg kriselnden Gäste, die bei einer Niederlage in Liverpool auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschen würden: Den fälligen Freistoß aus 17 Metern brachte der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai sehenswert zur Führung für die Reds im Tor unter (10. Minute).

Kurz darauf legte dann eben Wirtz nach, der nach den jüngsten starken Auftritten für das DFB-Team voller Selbstvertrauen aus der Länderspielpause in den Liga-Alltag zurückkehrte. Nahtlos setzte der Spielmacher den Aufwärtstrend im Verein fort, aus den letzten acht Pflichtspielen für Liverpool stehen für Wirtz nun sieben direkte Torbeteiligungen zu Buche (drei Tore, vier Assists).