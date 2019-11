Ajax-Torwart Andre Onana offen für Wechsel in die Premier League

Von Ajax Amsterdam in die Premier League? Torwart Andre Onana liebäugelt offenbar mit einem Wechsel nach England.

Amsterdams Torwart Andre Onana liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League. Nach dem 4:4-Remis seines Teams gegen den in der bestätigte der Kameruner, dass die englische Liga eine Option für ihn sei.

"Es ist eine tolle Liga und jeder Spieler will dort spielen", erklärte der 23-Jährige. "Trotzdem schafft es nicht jeder dorthin, wir werden also sehen. Aktuell spiele ich für Ajax und bin glücklich, dort Stammtorwart zu sein."

Andre Onana: "Wir werden sehen, was am Saisonende passiert"

Obwohl Onana seinen Vertrag in Amsterdam erst im Sommer bis ins Jahr 2022 verlängert hat, macht er sich Gedanken über seine Zukunft: "Für mich ist es immer wichtig, mich weiterzuentwickeln. Ich werde nicht immer hier bleiben, doch aktuell konzentriere ich mich nur auf Ajax. Wir werden sehen, was am Saisonende passiert", sagte er.

Laut dem niederländischen Telegraaf hat der Torwart das Interesse von Paris Saint-Germain, Manchester United und Tottenham Hotspur geweckt. Kürzlich verriet der Ajax-Star zudem, dass er im Sommer einen Wechsel zum FC Barcelona abgelehnt hat.