Ajax-Talent Dillon Hoogewerf bestätigt Wechsel zu Manchester United

Dillon Hoogewerf hätte bei Ajax Amsterdam einen Profivertrag unterschreiben können. Stattdessen entschied er sich nun für einen Wechsel zu United.

hat sich die Dienste von Amsterdams Nachwuchsspieler Dillon Hoogewerf gesichert. Der 16-Jährige gab seinen Wechsel zu den Red Devils am Samstag via Instagram-Video bekannt.

Ajax hatte vergangene Woche bestätigt, dass der Offensivspieler das Angebot, einen Profivertrag zu unterschreiben, abgelehnt hat, um ins Ausland zu wechseln. "Wir haben alles getan, um ihn zu halten. Aber letztlich entscheidet er und er strebt ein Abenteuer im Ausland an", sagte Ajax' Nachwuchsboss Said Ouaali.

ManUnited zahlt wohl 130.000 Euro für Ajax-Talent Hoogewerf

Hoogewerf, der vorwiegend als Mittelstürmer spielt, aber auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann, wurde seit 2012 bei Ajax ausgebildet. United zahlt dem niederländischen Doublesieger wohl eine Ablöse in Höhe von 130.000 Euro.

In der abgelaufenen Saison kam Hoogewerf vorwiegend in Ajax' U17 zum Einsatz, absolvierte unter anderem aber auch drei Einsätze für die U19 in der UEFA . Zudem ist Hoogewerf aktueller U16-Nationalspieler der .