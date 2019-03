Ajax: Nicolas Tagliafico lehnt Vertragsverlängerung ab - Berater teilt Wechselwunsch mit

Nicolas Tagliafico zählt bei Ajax zu den Leistungsträgern. Dennoch hat der Argentinier vor, im Sommer einen Wechsel anzustreben.

Linksverteidiger Nicolas Tagliafico hat ein ihm vorliegendes Angebot zur Vertragsverlängerung bei Amsterdam abgelehnt und will den -Klub im Sommer verlassen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Sein Berater Ricardo Schlieper bestätigte die neuesten Entwicklungen rund um den argentinischen Defensivspezialisten im Gespräch mit der Muy Independiente: "Ajax hat ein Gehalt vorgelegt, welches ihm auch die Interessenten zahlen würden. Er hat aber abgelehnt, weil es Zeit für einen neuen Schritt ist. Wir werden sehen, was in der kommenden Transferphase passiert."

Ajax: Tagliafico "steht bei vielen Klubs auf der Liste"

Demnach gibt es auch schon Klubs, die den 26 Jahre alten Linksfuß auf dem Radar haben. "Er steht bei vielen großen Klubs auf der Liste, die auch zahlen können, was Ajax verlangt. Jetzt hängt alles an den Verhandlungen", so Schlieper weiter.

Bislang sind und der an einer Sommerverpflichtung des Argentiniers dran. Zuletzt sprach der Berater auch von einem Interesse Real Madrids, das Tagliafico und Ajax im Champions-League-Achtelfinale ausschalteten. Dort könnte er Marcelo ersetzen.

Eine mögliche Ablösesumme steht noch nicht fest. "Wir haben noch nicht in Zahlen gesprochen, aber Ajax wird eine große Summe verlangen. Ich denke es werden mehr als 20 Millionen Euro werden", legte sich Schlieper fest.

Berater lobt Tagliafico: Äußerst professionell

Als größte Stärke des 26-Jährigen sieht Schlieper die Professionalität, die Tagliafico an den Tag legt. "Das bringt einen früher oder später dahin, wo man hinwill. Die hat Nicolas nun ein Profil gegeben, das andere Teams auf den Plan gerufen hat", so der Spielerberater abschließend.

Tagliaficos aktueller Vertrag läuft bis 2022. Er kam im vergangenen Jahr von Independiente in die . In dieser Saison lief er 34-mal für den niederländischen Top-Klub auf und erzielte dabei fünf Treffer.