Ajax-Held Donny van de Beek: Ausgleichstreffer gegen Juventus Turin "kein Zufall"

Van de Beek erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer gegen Juve. Dass er ausgerechnet in der 34. Minute netzte, hat eine ganz besondere Bedeutung.

Sein wichtiger Ausgleichstreffer beim historischen Viertelfinal-Erfolg in der mit Amsterdam bei (2:1) war für Torschütze Donny van de Beek "kein Zufall". Der Mittelfeldmann traf in der 34. Minute - die Zahl 34 hat nicht nur für ihn seit einiger Zeit eine besondere Bedeutung: Es war die Rückennummer seines Freundes Abdelhak Nouri, der im Juli 2017 auf dem Platz einen Herzstillstand erlitten hatte.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Die 34. Minute - klar, dass ich an ihn denken musste. Ich denke, das musste so kommen", sagte van de Beek nach dem ersten Halbfinal-Einzug der jungen Ajax-Mannschaft seit 1997. Der niederländische Nationalspieler, der am Donnerstag 22 Jahre alt wird, war einer der engsten Kumpel von "Appie" Nouri, der nach seinem Zusammenbruch im Testspiel gegen bleibende Hirnschäden davontrug.

Spannung in der : Ajax aktuell punktgleich mit PSV

Seither erinnern Nouris ehemalige Mitspieler immer wieder an das Schicksal ihres Freundes. So trägt der frühere Nationalspieler Amin Younes, der damals bei Ajax aktiv war, bei seinem heutigen Klub dessen Nummer 34.

Für van de Beek und Co. könnte deshalb zum Saisonende eine ganz besonders emotionale Meisterfeier anstehen: Der erste Titel seit 2014 wäre der insgesamt 34. für den niederländischen Rekordchampion. Ajax liegt vier Spieltage vor Schluss punktgleich mit Titelverteidiger an der Spitze.