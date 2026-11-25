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Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Johan Cruijff ArenA

Ajax gegen FC Thun: TV-Sender und Online-Livestreams

Ajax gegen FC Thun ist auf Ziggo Sport zu sehen. Über Ziggo Go können Sie den Livestream des Spiels auch auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer verfolgen. Wählen Sie unten den Sender aus, um direkt live zuzuschauen.

Teamnews und Kader

Ajax spielt unter der Leitung von Trainer Michel. Derzeit sind weder verletzte noch gesperrte Spieler gemeldet. Eine voraussichtliche Aufstellung ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Beim FC Thun steht Gian-Luca Privitelli an der Seitenlinie. Auch bei den Schweizern wurden bislang weder Ausfälle noch eine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben. Weitere Neuigkeiten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Ajax gewann vier der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor nicht (4-1-0). Zuletzt gab es in der Eredivisie einen 3:0-Heimsieg gegen ADO Den Haag. Zuvor endete das Duell mit FC Twente 2:2, und Ajax gewann in der Conference League bei FC Midtjylland mit 6:1. In diesen fünf Partien erzielte Ajax 14 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zudem gewann Ajax zweimal auswärts mit 1:0 oder 2:1 und blieb zweimal ohne Gegentor.

FC Thun gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal (2-1-2). Zuletzt gab es in der Super League eine 2:3-Niederlage gegen BSC Young Boys. Zuvor spielte Thun 3:3 gegen FC Basel, besiegte Hearts mit 3:1 und gewann bei FC Lausanne-Sport mit 5:4. Außerdem verlor Thun mit 2:3 gegen FC Lugano. Insgesamt erzielte Thun 15 Tore und kassierte 14.

Direkte Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 2. November 2005 in der Champions League statt. Damals gewann Ajax bei FC Thun mit 4:2. Zwei Wochen zuvor, am 18. Oktober 2005, hatte Ajax in Amsterdam mit 2:0 gewonnen. Den vorliegenden Daten zufolge gewann Ajax beide Duelle und erzielte sechs Tore, Thun zwei.

Tabelle

In der Ligaphase der Conference League steht Ajax auf dem elften Platz. FC Thun belegt Rang 20.