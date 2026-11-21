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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 08:30 Johan Cruijff ArenA

Ajax gegen ADO Den Haag: TV-Übertragung und Livestreams

Das Spiel ist live über ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra und Canal+ Netherlands zu sehen. Unten findest du die direkten Links zu den Livestreams.

Teamnews & Kader

Ajax-Trainer Michel muss auf Simon Adingra, Kasper Dolberg und Anton Gaaei verzichten, die alle drei verletzt sind. Informationen zu einer voraussichtlichen Aufstellung liegen bislang nicht vor; weitere Meldungen werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Bei ADO Den Haag fehlen Pascal Mulder, Luka Reischl und Alex Pozo verletzungsbedingt. Auch bei den Gästen steht noch keine endgültige Aufstellung fest; nähere Informationen folgen kurz vor dem Anstoß.

Aktuelle Form

Ajax gewann vier der letzten fünf Spiele und spielte einmal unentschieden. Eine Niederlage gab es nicht. Das jüngste Spiel gegen den FC Twente endete am 8. November 2:2. Zuvor besiegte Ajax den FC Midtjylland in der Conference League mit 6:1 und gewann gegen AZ mit 1:0. In den fünf Partien erzielte Ajax elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

ADO Den Haag gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor drei. Der jüngste Sieg war ein 3:1 gegen Sparta Rotterdam am 7. November. Danach verlor ADO gegen PEC Zwolle (0:1) und unterlag im niederländischen Pokal Excelsior '31 (1:1 nach Verlängerung). In diesem Zeitraum erzielte ADO sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand am 21. März 2021 in der Eredivisie statt. Ajax besiegte ADO Den Haag damals in der Johan Cruijff ArenA mit 5:0. Von den fünf verfügbaren direkten Duellen gewann Ajax vier, während ADO Den Haag keinen Sieg verbuchte. Ajax erzielte in diesen fünf Spielen insgesamt 22 Tore, ADO kam auf 4.

Tabelle

In der Eredivisie steht Ajax derzeit auf dem dritten Platz, während ADO Den Haag Rang 17 belegt.