Ajax-Boss adelt dankt Julian Brandt für Verschwiegenheit und den "besten Moment"

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Julian Brandt erlebt bei Ajax seinen zweiten Frühling. Doch nicht nur wegen seiner sportlichen Leistungen steht er bei Klubboss Jordi Cruyff extrem hoch im Kurs.

Für den Technischen Direktor von Ajax sei es der "beste Moment" des Sommers gewesen, als der niederländische Rekordmeister endlich den ablösefreien Coup mit dem ehemaligen BVB-Star verkünden konnte. Das verriet er auf der Mitgliederversammlung am Montag.

"Nichts wurde vorab geleakt. Das wurde auch dank ihm zu einem tollen Moment. Auch er hat es für sich behalten", sagte Cruyff über Brandts überraschenden Schritt in die Eredivisie. Ähnlich hatte Cruyff sich bereits im niederländischen TV bei Ziggo Sport geäußert.

"Worüber ich mich wirklich gefreut habe, war Brandt. Wie das passiert ist? Niemand wusste etwas. Absolut niemand!", hatte er schon vor rund einer Woche gesagt: "Die Leute gingen essen und plötzlich kriegten sie die Nachricht, dass Brandt zu Ajax kommt. Und wunderten sich: 'Hey, davon haben wir gar nichts mitbekommen. Wie ist das möglich?'"

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Auch den Wechsel von Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona zu Ajax fand in Cruyffs Rede Erwähnung. Der deutsche Nationalkeeper, der bei den Katalanen zum Dauerreservisten degradiert wurde, heuerte im Sommer auf Leihbasis in Amsterdam an, um sich mit Spielzeit bei einem renommierten Klub im Gepäck für den Posten als Nummer eins im DFB-Tor unter Jürgen Klopp zurückzuholen. Ein erfolgreiches Unterfangen, Klopp ernannte ter Stegen zu seiner Nummer eins auf dem Weg zur EM 2028. "Er kann spielen, wo immer er will. Und trotzdem hatte den Antrieb, für Ajax zu spielen", schwärmte Cruyff daher auch über ter Stegen. Gemeinsam mit Brandt sei auch dies ein "großartiger Transfer" gewesen, so Cruyff.

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Van der Vaart kritisiert Brandt - und gibt sich reumütig

Im vergangenen Sommer war der Offensivspieler mit aktuell weit aus attraktiveren Adressen im europäischen Klubfußball in Verbindung gebracht worden, als Anfang März feststand, dass Brandt in Dortmund keinen neuen Vertrag erhalten wird. Unter anderem wurde Brandt immer wieder mit einem Wechsel zu Atletico Madrid als Nachfolger für Antoine Griezmann oder in die finanzstarke Premier League in Verbindung gebracht. Letztlich fiel seine Wahl aber auf Ajax und die Entscheidung dürfte er aktuell mit Sicherheit nicht bereuen.

In bis dato 17 Pflichtspielen steht er schon bei acht Toren und zwei Vorlagen. Seine Leistungen führten sogar dazu, dass sogar der stets nicht um eine fragwürdige Meinung verlegene Chefkritiker Rafael van der Vaart mittlerweile schweigt und genießt.

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"Ich muss auch sagen, dass mich die Leute irritiert haben, die von dem Transfer völlig begeistert waren", hatte van der Vaart kurz nach Brandts Ankunft noch gebeckmessert, den Deutschen als "Schönwetter-Fußballer" bezeichnet und letztlich betont, Brandt müsse froh sein, das Trikot von Ajax Amsterdam überhaupt tragen zu dürfen.

Doch angesichts von Brandts überaus gelungenem ersten Saisondrittel vollzog sogar van der Vaart zuletzt eine beachtliche Kehrtwende. "Der ist super. Der ist der beste Spieler von Ajax", sagte er am Rande der Eröffnung eines Hamburgers Kunstrasenplatzes Mitte Oktober.

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Brandt ließ das jedoch kalt. Auf die plötzliche Wertschätzung angesprochen, reagierte er im Gespräch mit dem Podcast "Spielmacher" gelassen. "Es schwappt immer sehr, sehr schnell um. Den Satz höre ich zum ersten Mal", sagte er zu van der Vaarts Lob.

Brandts Umgang mit Kritik ist mittlerweile reine Routine, schließlich war er beim BVB nicht selten damit konfrontiert. An seinen Leistungen schieden sich oft die Geister. Für die einen war er ein überragender Offensivkünstler, für die anderen - wenn es sportlich in Dortmund nicht lief - der phlegmatisch Sündenbock, der keine Zweikämpfe gewinnt.

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Wie abgeklärt Brandt daher mit öffentlich geäußerter Kritik an ihm ist, bekam auch van der Vaart in der Folge zu spüren. "Letztes Mal, als er noch eine andere Aussage getätigt hat, wurde ich auch viel konfrontiert damit. Ich weiß nicht, ich bin da immer so: 'Lass mich einfach in Ruhe mit dem Mist'", sagte Brandt, der mittlerweile seinen ersten Rückschlag im Ajax-Trikot hinnehmen musste.

Getty Images

Brandt fällt aktuell verletzt aus

Ende Oktober verletzte er sich ohne gegnerische Einwirkung beim 1:0-Sieg über AZ Alkmaar in der ersten Halbzeit. In der 38. Minute saß er plötzlich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden, musste behandelt und ausgewechselt werden. Seine Miene wirkte sorgenvoll und deutete daraufhin, dass es sich um eine schwerwiegendere Verletzung handeln könnte.

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Dies bestätigte sich jedoch offenbar nicht. Cruyff gab vorsichtige Entwarnung und erklärte, dass die Verletzung "nichts Ernstes" sei. Brandt verpasste dennoch die letzten beiden Pflichtspiele von Ajax vor der Länderspielpause.