Ajax Amsterdam hat in der niederländischen Eredivisie am heutigen Donnerstag, 2. Dezember, Willem II Tilburg zu Gast. Anpfiff der Partie des 15. Spieltagts ist um 21 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena.

In der Champions League noch ungeschlagen und bereits für das Achtelfinale qualifiziert, Tabellenführer in der Eredivisie - Ajax Amsterdam spielt bisher eine starke Saison 2021/22.

In der niederländischen Eliteliga liegt Ajax nach 14 Spieltagen zwei Punkte vor dem härtesten Verfolger PSV Eindhoven an der Spitze. Der heutige Gast aus Tilburg holte bisher 18 Punkte, das bedeutet den 11. Tabellenplatz.

Am vergangenen Sonntag mühte sich Ajax zu einem 1:0-Erfolg bei Sparta Rotterdam, während Tilburg sich bereits am Samstag den Go Ahead Eagles Deventer geschlagen geben musste.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live: Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch hier gut eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live sehen: Alle Infos im Überblick

Wettbewerb Eredivisie, 15. Spieltag Begegnung Ajax Amsterdam - Willem II Tilburg Ort Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam Datum Donnerstag, 2. Dezember, 21 Uhr

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg: Die Eredivisie heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Das heutige Meisterschaftsspiel in der Eredivisie zwischen Ajax Amsterdam und Willem II Tilburg wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen.

Eine Live-Übertragung gibt es dennoch - und zwar unter anderem ab 21 Uhr bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt an jedem Spieltag ausgewählte Spiele der Eredivisie im LIVE-STREAM auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Mit dieser mit allen Android- und Apple-Geräten kompatiblen App könnt Ihr das Spiel auch vonunterwegs auf verschieden Endgeräten abrufen, sowie auch zuhause auf dem Smart-TV.

Ebenfals live verfolgen könnt Ihr Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg auf Sportdigital Fussball. Der kostenpflichtige Sender zeigt die Partie live im TV und im LIVE-STREAM. Der Sender ist auf unterschiedlichen Plattformen wie Sky, Prime Video oder Waipu bereits hinterlegt.

Um Ajax vs. Tilburg bei Sportdigital Fussball live verfolgen zu können, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Tagespass, einem Monats- und einem Jahresabo. Sportdigital Fussball könnt Ihr aber auch zuerst dank eines kostenlosen Probemonats testen. Weitere Infos zu Sportdigital Fussball findet ihr HIER.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live: Kooperation zwischen DAZN und Sportdigital Fussball

Vor wenigen Tagen verkündeten DAZN und Sportdigital Fussball einen Ausbau ihrer bereits seit fünf Jahren bestehenden Kooperation. Allen DAZN-Kunden steht jetzt der 24/7-Kanal von Sportdigital Fussball dauerhaft zur Verfügung.

Über den linearen Kanal können DAZN-Kunden jetzt noch mehr Livefußball abrufen. Im Detail sind es Livespiele aus 20 Ligen - darunter aus den Niederlanden, Portugal, der Türkei, Australien, Brasilien, Südkorea, Tschechien, Argentinien oder Japan.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live bei DAZN verfolgen: So geht's

Um DAZN empfangen zu können benötigt Ihr ein Abo. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat (Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo). Mit dem Abo seht Ihr nicht nur ausgewählte Topspiele der Eredivisie, sondern noch jede Menge weiteren Live-Fußball, wie alle Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga, fast die komplette Champions League sowie Spiele aus der Primera Division und Serie A.

Hinzu kommen weitere Live-Übertragungen aus dem US-Sport, Handball, Boxen, Tennis oder Darts.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live: Die Aufstellungen

An diser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen von Ajax Amsterdam und Willem II Tilburg sobald diese offiziell vorliegen.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel heute nicht live bei DAZN oder Sportdigital Fussballverfolgen? Kein Problem, mit dem ausführlichen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr dennoch bestens informiert. In diesem werdet ihr auch mit Statistiken zum Spiel versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Ajax Amsterdam - Willem II Tilburg.

Ajax Amsterdam vs. Willem II Tilburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick