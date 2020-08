Ajax Amsterdam gegen Union Berlin heute live sehen: Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Union Berlin testet am Sonntag gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Nach der Begegnung mit (2:1) steht für den niederländischen Rekordmeister Amsterdam am Sonntag gleich das nächste Testspiel auf dem Programm. In der Johan-Cruyff-Arena testet der Verein aus der um 13 Uhr gegen .

Für den Bundesligisten ist es das vorletzte Kräftemessen in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Samstag treffen die Eisernen noch auf den , ehe am darauffolgenden Wochenende die erste Runde des DFB-Pokals gegen den angesetzt ist.

Ihr möchtet wissen, wo das Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Begegnung.

Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Das Testspiel heute live im Free-TV sehen

Für alle, die sich auf eine Übertragung der Begegnung im Free-TV gefreut haben, gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten: Sport1 hat sich die Übertragungsrechte an einigen Testspielen in der Saisonvorbereitung gesichert, dazu gehört auch das Duell zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin.

Die Medienvertreter von Sport1 sind am Sonntag die einzigen Personen, die aus der Johan-Cruyff-Arena übertragen dürfen. Pünktlich mit dem Anstoß um 13 Uhr beginnt der TV-Sender mit der Übertragung.

Bild: Imago Images / Geieregger

Das Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin heute im LIVE-STREAM erleben

Neben der TV-Übertragung habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch das Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin im LIVE-STREAM anzusehen. Indem Sport1 im Besitz der Übertragungsrechte ist, wird das Duell deshalb auch im Internet nur beim Free-TV-Sender zu sehen sein.

"Komm wir fahren nach Amsterdam..." 🛫 Leider ohne Euch 🙁 dennoch könnt ihr morgen live auf @SPORT1 dabei sein 📺⚽

Den Vorbericht gegen @AFCAjax findet ihr wie gewohnt hier 👉 https://t.co/ZhucNRk6Wu#AFCFCU #fcunion 🔴⚪ pic.twitter.com/3fk0g0TDHR — 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 29, 2020

Dieses Angebot ist für Euch insbesondere dann interessant, wenn Ihr am Mittag unterwegs seid, aber trotzdem nicht auf das Kräftemessen verzichten möchtet. Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr nur auf die offizielle Webseite von Sport1 gehen.

Anschließend könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten des Testspiels kostenlos und ohne vorherige Anmeldung auch auf Euren mobilen Endgeräten schauen. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Die Übertragung des Testspiels zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin in der Übersicht