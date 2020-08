Ajax Amsterdam vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel übertragen

Testspiel in Amsterdam: Die Hertha trifft auf Ajax. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Amsterdam lädt zum Testspiel ein. Die Partie wird heute Abend um 19 Uhr angepfiffen.

Das ist mal ein guter Test für die Berliner: Der niederländische Spitzenklub Ajax Amsterdam testet gegen die "Alte Dame". Ajax wurde Meister in der , Hertha hat die als Zehnter beendet. Hertha startet am 12. September in die neue Saison, im trifft man auf Eintracht Braunschweig. Ajax startet am 13. September gegen Sparta Rotterdam.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mehr Teams

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Begegnung : Ajax Amsterdam vs. Hertha BSC

: Ajax Amsterdam vs. Hertha BSC Datum : Dienstag, 25. August 2020

: Dienstag, 25. August 2020 Anstoß : 19 Uhr

: 19 Uhr Stadion: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im TV sehen, geht das?

Die schlechte Nachricht lautet: leider nein. Keiner der öffentlich-rechtlichen, Privat- oder Pay-TV-Sender zeigt das heutige Testspiel. Die einzige Möglichkeit, die Stars von Ajax und Hertha bestaunen zu können, ist ein LIVE-STREAM.

Am Dienstagabend um 19:00 Uhr bestreiten die Blau-Weißen in Amsterdam beim niederländischen Rekordmeister ihr zweites Testspiel der Vorbereitung. ⚽ Alle Herthanerinnen und Herthaner können sich diese Partie live auf unserer Homepage anschauen: https://t.co/tWyw3G1nnc 👈#HaHoHe pic.twitter.com/5ZkynmDgPb — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 22, 2020

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im LIVE-STREAM

Das Vorbereitungsspiel wird heute live von Hertha BSC im LIVE-STREAM übertragen. Der vereinsinterne Sender der Berliner geht kurz vor Spielbeginn online und zeigt das Spiel über die volle Länge. Hier haben wir einen Link direkt zum Stream. Die Übertragung wird in , Österreich und der empfangbar sein. Kleiner Tipp: Ihr könnt Euren Laptop mit einem HDMI-Kabel an Euren Fernseher anschließen und das Spiel über den großen Bildschirm verfolgen.

Quelle: Imago Images / Geieregger

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Ajax Amsterdam bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hertha BSC 1 Siege 1 0 Remis 0 4 Tore 2 338 Mio. Euro Marktwert 221 Mio. Euro Donny van de Beek (44 Mio. Euro) wertvollster Spieler Matheus Cunha (22 Mio. Euro)

Ajax Amsterdam gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick