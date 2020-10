Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - die Champions League heute live

Der FC Liverpool gastiert heute zum Auftakt der Champions League bei Ajax Amsterdam. Goal verrät, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Die UEFA startet für den in dieser Saison mit einem interessanten Auswärtsspiel. Heute Abend um 21 Uhr gastiert das Team von Jürgen Klopp bei Amsterdam.

Die Niederländer erreichten in der vorletzten Saison 2018/19 das Halbfinale der Königsklasse, mussten seitdem aber einige Stars ziehen lassen. Hakim Ziyech ( ), Donny van de Beek ( ), Matthijs de Ligt ( ) und Frenkie de Jong ( ) schlossen sich absoluten Top-Klubs an.

Der FC Liverpool gewann den Wettbewerb in jener Saison, als man sich mit 2:0 im Finale gegen Tottenham durchsetzte. In der abgelaufenen Spielzeit dann aber das frühe Aus: Gegen war im Achtelfinale bereits Schluss!

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live sehen? Die Champions League wird heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen - Goal verrät alles rund um die vollen 90 Minuten der Königsklasse.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool: Die Champions League heute auf einen Blick

Begegnung Ajax Amsterdam - FC Liverpool Wettbewerb Gruppe D, Champions-League-Gruppenphase 2020/21 Datum 21. Oktober 2020 Anpfiff 21 Uhr Ort Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam ( )

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool heute live im TV sehen - Wer zeigt die Champions League?

Ajax Amsterdam und der FC Liverpool duellieren sich heute in der UEFA Champions League. Doch wie steht es um die Übertragungsrechte der Königsklasse? Wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten heute live im deutschen Fernsehen?

Im Free-TV kommt Ajax gegen Liverpool heute nicht live, das steht jeden Fall schon einmal fest. Denn seit einiger Zeit wird kein europäischer Spitzenfußball mehr live im kostenlosen Fernsehen ausgestrahlt. Dafür kommt aber der Pay-TV-Sender Sky ins Spiel, wenn Ajax gegen Liverpool überhaupt irgendwie im Fernsehen live zu sehen sein soll.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool heute live und in voller Länge im TV sehen bei Sky? Nein, das geht heute jedoch nicht. Sky hält nur die Übertragungsrechte für ein Gruppenspiel pro Tag, sodass einzig und allein vs. Atletico Madrid heute live bei Sky zu sehen ist.

Ajax gegen Liverpool könnt Ihr aber in jedem Fall live in der Sky-Konferenz anschauen, das steht außer Frage. Um 21 Uhr gibt es im TV bei Sky eine Konferenz mit allen sechs parallel laufenden Champions-League-Spielen. Um Fußball in Amsterdam allerdings heute live und in voller Länge schauen zu können, müsst Ihr Euch umorientieren.

Quelle: Getty Images

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM anschauen: So wird die Champions League übertragen

Die Übertragungsrechte für die Spiele der UEFA Champions League liegen bei Sky und beim Ismaninger Streamingsender DAZN. Während der Pay-TV-Sender immer und zu jeder Zeit die CL in einer Konferenz überträgt, kommen bei DAZN die meisten Begegnungen live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM von DAZN

DAZN heißt der Sender, der heute Abend für die Übertragung von Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM zuständig ist. Der Ismaninger Kanal zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten aus Amsterdam exklusiv auf seiner Plattform im LIVE-STREAM.

Um bei DAZN Fußball heute live anschauen zu können, kann ein Gratismonat verwendet werden. Diesen bekommt Ihr, wenn Ihr Neukunde werdet. Hier folgen nun ein paar Details zur Übertragung:

Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kommentator : Flo Hauser

: Flo Hauser Experte: Max Nicu

DAZN könnt Ihr also kostenlos testen und danach entscheiden, ob Ihr die Begegnungen der UEFA Champions League auch über den Probemonat hinaus anschauen wollt. Dann müsst Ihr lediglich 11,99 Euro monatlich oder für ein Jahresabo 119,99 Euro auf den Tisch legen.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool heute live: Die Konferenz im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket

DAZN ist der einzige Sender, der die ganze Partie Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Das liegt an der Regelung, dass Sky nur ausgewählte Spiele in voller Länge ausstrahlen darf.

Ajax vs. Liverpool gehört nicht dazu, dafür kommen Ausschnitte der Partie aber heute im LIVE-STREAM der Konferenz. Sky Go könnt Ihr nutzen, wenn Ihr ein reguläres Sky-Abonnement habt und Euch die Sky-Go-App herunterladet. Dagegen könnt Ihr mit Sky Ticket Fußball in einem kurzfristigen Abonnement anschauen. Hier gibt's alle Infos.

Quelle: Getty Images

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live: Die Champions League in den Highlights sehen

Wenn Ihr die vollen 90 Minuten von Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live verpasst habt, könnt Ihr auf DAZN dennoch die Champions League in einem Highlightclip anschauen. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr Euch zudem die Highlights aller Spiele ansehen. Sämtliche Spiele im Re-live stehen Euch darüber hinaus jederzeit zur Verfügung.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live: Die Übertragung auf einen Blick

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live: Die Aufstellung beider Teams

Hier gibt es um 20 Uhr die offiziellen Mannschaftsaufstellungen.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool live: Die Gruppe D der Champions League

Der FC Liverpool hat in Gruppe D einige interessante Gegner zugelost bekommen. Hier seht Ihr, mit wem es die Reds um ihren deutschen Trainer Jürgen Klopp so zu tun bekommen.