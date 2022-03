Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In diesen Tagen stehen in der Champions League die letzten vier Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Dabei kommt es am Dienstag um 21 Uhr unter anderem zur Begegnung Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon. Die Titelanwärter in der niederländischen Eredivisie und in der portugiesischen Primeira Liga trennten sich im Hinspiel mit 2:2.

Zuvor entschied Ajax Amsterdam alle Begegnungen in der Gruppe C für sich und löste so deutlich vor Benficas Lokalrivale Sporting das Ticket für die K.-o.-Runde.

Benfica beendete die Gruppe E derweil mit acht Punkten. Damit holten die Portugiesen zehn Zähler weniger als der Gruppensieger FC Bayern und einen mehr als der FC Barcelona. Hierbei gelangen in den direkten Duellen gegen die Blaugrana ein Heimsieg und ein Auswärtsremis.

Heute steigt im Rahmen des Achtelfinales in der Champions League das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon Datum: Dienstag, 15. März 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit dieser Saison die alleinigen Rechte an der überwiegenden Anzahl der Spiele in der Champions League. Eine der beiden Dienstagspartien, Manchester United vs. Atletico Madrid, stellt in dieser Woche die Ausnahme dar. Ihr könnt Euch allerdings die Partie zwischen den Red Devils und den Colchoneros ab Freitag beim Bezahlanbieter ansehen.

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings gilt für das gesamte Angebot bei DAZN, dass Ihr ausschließlich mit einem Abo darauf zurückgreifen könnt. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresvertrag entscheiden. Zudem stehen für die zweitgenannte Option eine einmalige Transaktion von 274,99 Euro und monatliche Raten in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Wenn Ihr es mit einem Monatsabo angehen wollt, müsst Ihr dafür 29,99 Euro bezahlen. Diese Tarife gelten bis auf Weiteres ausschließlich für Neukunden und Rückkehrer. Hier findet Ihr weiterführende Informationen zu DAZN:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch und dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher Euer Eigen nennt, müsst Ihr die kostenlose Applikation herunterladen. Zudem besteht die Möglichkeit, klassische TV-Geräte per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu koppeln. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Kernfakten zur Übertragung der Begegnung Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon auf:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benny Lauth

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

Ihr konntet Euch über die gesamte Champions-League-Gruppenphase hinweg sowohl dienstags als auch mittwochs ebenso für Konferenzen entscheiden. Nachdem heute ausschließlich das Aufeinandertreffen Ajax Amsterdam vs. Benfica bei DAZN läuft, fällt diese Option weg. Allerdings könnt Ihr Euch die morgigen Rückspiele, Lille vs. Chelsea und Juventus vs. Villarreal, sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz ansehen.

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon heute im LIVE-STREAM sehen

Die Vernetzung gewöhnlicher Fernseher mit PCs und Notebooks würde sich nicht lohnen, wenn Ihr nicht auf LIVE-STREAMS zurückgreifen könntet. Genauer gesagt überträgt DAZN sein vollständiges Programm ebenso im Internet. Infolgedessen könnt Ihr Euch das Match Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon bei einer passenden Internetverbindung von überall aus ansehen. Dafür müsst Ihr nicht zwingend einen PC oder ein Notebook zur Hand haben. Denn: Hierfür eignen sich ebenso Tablets sowie Smartphones.

Zu Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Überdies ist auch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Hierbei informieren wir Euch auch mithilfe von Push-Mitteilungen zu den sämtlichen Treffern, wichtigen Chancen, Auswechslungen und Karten.

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.