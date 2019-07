Afrika-Cup: Schwere Unruhen in Frankreich nach Final-Einzug von Algerien

In Frankreich haben zahlreiche Algerier nach dem Afrika-Cup-Finaleinzug der Wüstenfüchse randaliert. Insgesamt 282 Menschen wurden festgenommen.

Insgesamt 282 Menschen sind in in der Nacht zu Montag nach schweren Unruhen infolge des Finaleinzugs der algerischen Nationalmannschaft beim festgenommen worden. Das teilte das französische Innenministerium am Montag mit.

Nach dem 2:1-Erfolg Algeriens gegen im Halbfinale kam es im Hexagon landesweit zu heftigen Auseinandersetzungen. Von den Verhafteten seien 249 Personen in Gewahrsam genommen worden, hieß es weiter.

Schon nach dem Halbfinaleinzug randalierten Algerier in Frankreich

Bereits nachdem Algerien am Donnerstag durch den Erfolg gegen die Elfenbeinküste das Halbfinale der Kontinentalmeisterschaft in Ägypten erreicht hatte, war in Frankreich die Gewalt eskaliert. Mehr als 70 Festnahmen, eine Tote und mehrere Verletzte standen nach den Feiern Tausender algerischstämmiger Fans zu Buche.

Besonders in Paris und Marseille leben größere Minderheiten algerischer Herkunft. Gerade bei Fußballturnieren ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Spannungen gekommen.